Volby by vyhrálo ANO. SPOLU oslabilo, STAN posílili. Prošli by Motoristé i Stačilo!

S téměř 34 procenty by hnutí ANO získalo 83 poslaneckých mandátů. Druhá koalice SPOLU v průzkumu od minulého týdne oslabila, se ziskem 16,2 procent hlasů by ve Sněmovně obsadila 38 křesel. Oproti tomu Starostové ve volebním modelu posílili o 1,5 procenta na 12,9 procent a získali by 28 mandátů.

SPD by získala 8,1 procent hlasů a 18 křesel. Piráty by volilo 6,8 procent voličů a získali by 13 křesel.

Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by podle volebního modelu překročili také Motoristé, kteří by s rovnými pěti procenty získali pět mandátů. Koalice Stačilo! s 5,7 procenty by obsadila 11 křesel.

„Nepřeceňoval bych jeden průzkum. Je jasné, že hnutí STAN dnes už jede svou kampaň. My jsme ve fázi, kdy jsme nezačali schvalovat kandidátky,“ řekl v reakci na průzkum předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Jedním z faktorů slábnoucích preferencí koalice SPOLU může být podle něj rozhodnutí šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové ve volbách nekandidovat.

„Věřím, že to bude dočasný efekt, protože nás čeká rozběhnutí kampaně a další kroky, které ukážou, kam chceme směřovat,“ řekl ministr dopravy za ODS Martin Kupka. SPOLU podle něj musí přesvědčit voliče, že je potřeba více investovat a posilovat obranyschopnost.

Místopředseda Sněmovny Aleš Juchelka (ANO) vyloučil, že by hnutí ANO uvažovalo o vstupu SOCDEM na kandidátku. Sociální demokraté by podle průzkumu získali ve volbách 2,3 procenta hlasů. „Myslím, že se nic takového neděje. Kandidátky se budou teprve schvalovat na krajských sněmech, ale my už máme dávno po nominacích v rámci primárek,“ řekl Juchelka.