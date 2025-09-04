Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Babiš se ještě před tím, než priority ANO vyjmenoval, vrátil k pondělnímu útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho udeřil jeden z účastníků berlí do hlavy.
„Moc mě těší, že se můžu naplno zapojit do kampaně,“ řekl Babiš. „Přijímám omluvu toho občana a doufám, že už nikdy nic takového neudělá,“ řekl předseda ANO.
Členství v Evropské unie je podle Babiš zejména bojem za zájmy ČR. „Česko na prvním místě,“ prohlásil předseda ANO.Diplomacie má podle něj být založená na ekonomických zájmech České republiky, vztazích se sousedy a silné V4.
To by znamenalo obnovení pevnějších vztahů se Slovenskem, jehož premiér Robert Fico se v Pekingu jako jediný z politiků Evropské unie sešel s ruským diktátorem Vladimirem Putinem.
Hnutí ANO zveřejnilo v Ostravě kompletní volební program. Zatím z něj byly známé jen útržky. V srpnu hnutí zveřejnilo stručnou verzi, v níž se o bezúročných půjčkách na první bydlení hovoří.
„Snížíme lidem daně, zrušíme poplatky za rozhlas a televizi. Zastropujeme důchodový věk na 65 let a obnovíme spravedlivé valorizace důchodů, rozšíříme předčasné důchody na další náročné profese a podpoříme seniory valorizací rostoucí s věkem,“ napsalo také opoziční hnutí v letáku, jehož obsah jako první zveřejnil iDNES.cz.
Učitelům ANO slibuje průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně na konci volebního období. Exministr školství Robert Plaga při představení programu řekl, že plat nastupujícího, vysokoškolsky vzdělaného učitele začne na částce 50 tisíc korun měsíčně.
Green Deal považuje hnutí ANO za mrtvý. Trvá na zachování české koruny a odmítá euro
ANO také odmítá nové zelené daně pro domácnosti a osobní dopravu, takzvané emisní povolenky ETS 2 a bude bojovat za zrušení Green Dealu.
„Evropský Green Deal, především jeho klimatickou politiku, považujeme za mrtvý,“ píše favorit voleb v programu, který představil.
Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová řekla, že nyní opoziční hnutí bude ve vládě trvat na zachování české koruny a nepřijme euro.
Vrátí podle níž rodinám to, co jim současná vláda vzala. „Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Zastavíme další zvyšování odvodů pro živnostníky, které Fialova vláda naplánovala pro rok 2026,“ píše se ve volebním programu ANO. Firmám slibuje ANO snížít daň z příjmů z 21 na 19 procent. Dýška zaplacená kartou i v hotovosti se tak stanou čistým, oficiálním příjmem zaměstnanců.
Ke zveřejnění kompletního programu a zahájení hlavní části kampaně si ANO zvolilo Dolní oblast Vítkovice v Ostravě. V Moravskoslezském kraji je volebním lídrem ANO Babiš.