Hnutí Stačilo! si v říjnových sněmovních volbách jde pro dvouciferný výsledek, prohlásila šéfka KSČM Kateřina Konečná při představení volebního programu v Ostravě. Voliče a podporovatele vyzvala Konečná k účasti na hlasování.
Revizi počínání současné Fialovy vlády chce vzít hnutí Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté, zostra.
Zatímco současná koalice prosadila postupné navyšování věku odchodu do důchodu ze současných 65 let pro lidé narozené po roce 1965 (pro každý další ročník narození o měsíc), Stačilo! nestačí návrat k hranici 65 let, ale chce ji ještě snížit na 63 let.
Bezúročné novomanželské půjčky až milion
„Zavedeme bezúročné půjčky mladým novomanželům na rekonstrukci bytu či vybavení domácnosti ve výši až milion korun,“ slibuje také Stačilo!
Rodičovský příspěvek chce navázat na průměrnou mzdu a zajistit tak jeho automatické zvyšování.
Důchodci i žáci základních a středních škol mají také ve veřejné dopravě jezdit zcela zdarma. Na základní potraviny českého původu, které jsou zdravé, má být nulová DPH.
„Maximálně využijeme všech revizních doložek Green Dealu s cílem minimalizace jeho negativních dopadů na občany,“ slibuje hnutí Stačilo!
40 tisíc nových bytů ročně i zdanění spekulantů
Nový Státní stavební holding má zajistit výstavbu minimálně 40 tisíc bytů ročně, které se budou pronajímat za pevně dané nájmy jako prevence spekulace s nemovitostmi, a to přednostně mladým lidem jako startovací byty, osamělým seniorům a dalším skupinám obyvatel, na které bytová krize dopadá nejhůře.
„Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Spekulanti tak budou muset buď tyto nemovitosti uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat,“ říká Stačilo!
Stačilo! také tvrdí, že prosadí účinná opatření směřující k postihu lichvářů a spekulantů, aby dluh nesměl narůstat o lichvářské úroky, a že zamezí obchodu s chudobou.
V programu hnutí slibuje pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance, každoroční zvyšování minimální mzdy o 3 tisíce korun, zvýšení příplatku za práci v noci a snížení počtu pracovních agentur.
„Zrevidujeme takzvanou Jurečkovu reformu dávek a zajistíme funkční mechanismus, který nebude znevýhodňovat nejohroženější skupiny sociálně a zdravotně znevýhodněných a dětí. Zároveň zavedeme automatický valorizační mechanismus u všech nepojistných dávek,“ píše se rovněž v programu hnutí.
Rozsah garantované bezplatné péče, léků, pomůcek a dalších veřejných služeb, vymezený zákonem, musí být podle Stačilo! každému zajištěn. Hnutí počítá s redukcí počtu zdravotních pojišťoven.
A z čeho chce Stačilo! všechno financovat? Chce zdanit mimořádné zisky vybraných odvětví, jako jsou zbrojařské a energetické společnosti, vrátit EET, zavést speciální daň z prázdných a nevyužívaných bytů, zavést bankovní sektorovou daň ve výši 0,5 % z aktiv bank a silně progresivní prvky u dani dědické a darovací.
Referendum o NATO, hromadný odchod z EU
Základním cílem zahraniční politiky má být v době, kdy se USA odklání od Evropy. zajistit přežití a rozvoj svébytnosti českého národa.
„Nebudeme se podílet na vojenských operacích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Oprostíme českou diplomacii od jakéhokoliv poučování či mentorování jiných států,“ slibuje Stačilo!
Chce, aby Česko bylo neutrálním státem. „S neutralitou je neslučitelná přítomnost cizích vojsk na území ČR a účast na vojenských operacích bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Připravíme referendum o naší budoucí účasti v NATO,“ píše v programu. Je podle něj na místě připravovat ve spolupráci s dalšími státy kolektivní vystoupení z Evropské unie, když se nepodaří zabránit centralizačním tendencím v EU.
O ruské agresi proti Ukrajině, kterou rozpoutal diktátor Vladimir Putin, Stačilo! tvrdí, že se k ní Rusko nechalo vyprovokovat expanzivní politikou Západu.
Snížení podpory církevních škol i konec rovnoprávnosti církevních sňatků
Přehodnotit chce Stačilo! vyzbrojení letectva americkými letouny F-35 a skoncovat s podporou polických nevládních neziskových organizací. Snížit chce veřejnou podporu soukromých a církevních škol.
Stačilo! chce také skončovat s rovnoprávností církevních sňatků. „Církevní sňatek by měl být vystavěn toliko jako symbolický s jeho povinnou legalizací na civilním úřadu,“ píše ve svém volebním programu hnutí Stačilo!
Za Stačilo! budou kromě komunistů a sociálních demokratů kandidovat také zástupci Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN).
Ústavní soud obdržel podnět strany Volt Česko, který poukazuje na nepřiznané koalice, jedna se týká právě hnutí Stačilo! Volt Česko žádá výklad části zákona týkající se definice pojmu koalice, nebo zrušení této jeho části. V tom případě by soud měl dát zákonodárcům podnět k předpracování zákona.
Podle volebního modelu, který zveřejnila v úterý agentura Median, posílilo Stačilo! už na devět procent.