Zářijový model ukazuje posílení koalice SPOLU a Pirátů. SPOLU si oproti srpnovému měření polepšilo o 1,5 procent. Ještě výraznější růst pak zaznamenali Piráti, kteří poskočili o 3,5 procentních bodů na 10 procent. Dohnali tak hnutí STAN.
Preference hnutí ANO zůstaly beze změny. Naopak hnutí SPD a STAN oproti minulému měření ztratili jeden procentní bod. Stačilo! si pohoršilo o dva procentní body, průzkum jim nyní přisuzuje sedmiprocentní podporu. Motoristům by zisk 4,5 procent na projití do Poslanecké sněmovny nestačil.
„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Koalice SPOLU je nejčastější volbou lidí ve věku 25 až 44 let, podnikatelů a dále vysokoškolsky vzdělaných voličů. Třetina voličů SPD je ve věku 65 a více let,“ uvádí agentura Median.
Vládní strany SPOLU a STAN by dohromady oslovily 31 procent voličů a získaly celkem 68 mandátů (SPOLU 46, STAN 22). Piráti, kteří loni odešli do opozice, by měli stejný počet křesel jako Starostové.
ANO by obsadilo 67 mandátů, SPD 28 a Stačilo! 15. Ochota zúčastnit se voleb dosáhla 62,5 procent. K volbám by určitě nepřišlo 31 procent dotázaných, tvrdí průzkum.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS