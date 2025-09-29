Motoristé by se nedostali do Sněmovny, ukazuje průzkum. SPOLU a Piráti rostou

Volby do Poslanecké sněmovny by v září podle modelu agentury Median opět vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenty hlasů, což znamená stagnaci oproti minulému měření. Koalice SPOLU posílila na 21 procent. SPD má 13procentní podporu. Piráti podle průzkumu dotáhli Starosty. Do Sněmovny by se dostalo Stačilo, Motoristé by naopak těsně neprošli.
Zářijový model ukazuje posílení koalice SPOLU a Pirátů. SPOLU si oproti srpnovému měření polepšilo o 1,5 procent. Ještě výraznější růst pak zaznamenali Piráti, kteří poskočili o 3,5 procentních bodů na 10 procent. Dohnali tak hnutí STAN.

Preference hnutí ANO zůstaly beze změny. Naopak hnutí SPD a STAN oproti minulému měření ztratili jeden procentní bod. Stačilo! si pohoršilo o dva procentní body, průzkum jim nyní přisuzuje sedmiprocentní podporu. Motoristům by zisk 4,5 procent na projití do Poslanecké sněmovny nestačil.

„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Koalice SPOLU je nejčastější volbou lidí ve věku 25 až 44 let, podnikatelů a dále vysokoškolsky vzdělaných voličů. Třetina voličů SPD je ve věku 65 a více let,“ uvádí agentura Median.

Vládní strany SPOLU a STAN by dohromady oslovily 31 procent voličů a získaly celkem 68 mandátů (SPOLU 46, STAN 22). Piráti, kteří loni odešli do opozice, by měli stejný počet křesel jako Starostové.

ANO by obsadilo 67 mandátů, SPD 28 a Stačilo! 15. Ochota zúčastnit se voleb dosáhla 62,5 procent. K volbám by určitě nepřišlo 31 procent dotázaných, tvrdí průzkum.

