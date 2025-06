ANO mírně oslabilo, SPOLU naopak sílilo. Jenže ještě před bitcoinovou kauzou

Hnutí ANO na prvním místě oproti dubnovému průzkumu o 0,5 procentního bodu oslabilo, minulý měsíc by získalo 35 procent hlasů. SPOLU naopak v květnu podpora narostla, a to o 1,5 procentního bodu.

Hnutí STAN by v květnu získalo 12 procent hlasů, jeho podpora se vrátila na březnovou úroveň poté, co v dubnu stoupla o půl procentního bodu. SPD s podporou Svobodných, Trikolory a PRO si také lehce polepšilo, minulý měsíc by získalo 10 procent.

Piráti by se do Sněmovny dostali s 6,5 procenta hlasů, stejně jako v dubnu a v únoru. Podpora Motoristů naopak o procento klesla na hraniční hodnotu 5 %. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by stejně jako v dubnu skončilo hnutí Stačilo!

Agentura průzkum provedla v době od 12. května do 30. května mezi 1018 respondenty. Průzkum tak nezachytil dopady kauzy miliardového daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, kvůli které podal demisi ministr Pavel Blažek (ODS) a která vypukla na konci května. Statistická chyba se pohybuje od 1,1 procentního bodu u stran a hnutí s nejmenším ziskem po 3,5 bodu u politických subjektů s největší podporou.

Samostatně kandidující strana musí získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenná koalice osm procent hlasů a vícečetná koalice aspoň 11 procent hlasů. Pokud se o zvolení do Sněmovny ucházejí na kandidátce jedné strany zástupci několika stran, vyhnou se tak nutnosti překonat vyšší hranice pro vstup do dolní komory stanovené pro koalice.