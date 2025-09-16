Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum

SPD s podporou dalších stran by v srpnu dosáhlo 14 % hlasů. Hnutí STAN by získalo 11 % a Stačilo! posílilo na 9 %. Nad pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny se udrželi Piráti s podporou Zelených se 6,5 %. Křesla by získali i Motoristé, podle Medianu mají přesně 5 %.
Preference klesly vedoucímu hnutí ANO, a to o 2,5 procentního bodu. Beze změny zůstala podpora SPOLU, SPD i Starostů, naopak nárůst o čtyři procentní body zaznamenalo Stačilo!.
Pokles zaznamenali Piráti s podporou Zelených, kteří oslabili o jeden procentní bod. Do Sněmovny by se nedostala Přísaha.
Strany současné vládní koalice SPOLU a STAN mají v prostém součtu podporu necelé třetiny voličů. SPOLU by v Poslanecké sněmovně dosáhlo na 41 křesel, Starostové by měli 23 mandátů.
„ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let,“ napsal v tiskové zprávě Median. Agentura doplnila, že hnutí Andreje Babiše je na prvním místě mezi zaměstnanci i důchodci a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou. Koalice SPOLU je podle něj nejčastější volbou lidí ve věku 25 až 34 let, podnikatelů a dále vysokoškolsky vzdělaných voličů.
Průzkum také ukázal, že ochota zúčastnit se voleb klesla, hlasovalo by 57, 5 % voličů. „K volbám do Sněmovny by určitě nešlo 37 % dotázaných, spíše by nešlo 5,5 %,“ uvedl Median. Oproti volbám v roce 2021 by svůj hlas odevzdalo méně voličů, a to přibližně o 8 procentních bodů.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS