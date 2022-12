Nerudová poprvé ve volebním modelu poráží Babiše i Pavla. Všichni tři navíc ještě posílili

„Prohloubil se rozdíl mezi třemi hlavními kandidáty na prezidenta a zbytkem. Trojice všech těchto kandidátů posílila,“ podotkl Přemysl Čech z Medianu. Suverénně nejsilnější trojici tvoří Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová, zbytek kandidátů se pohybuje okolo a pod hranicí 5 procent.

Nerudová se měsíc před volbami postarala o největší překvapení průzkumu. Poprvé se dostala do jeho čela. Preference jí poskočily o 13 procentních bodů. Podle výzkumníků se jí podařilo nejen zvýšit povědomí o své osobě, ale také zaujmout u starší skupiny voličů. Nejsilnější podpora Nerudové zůstává mezi mladšími voliči do 34 let, kde má podporu víc než poloviny z nich, výrazně ale posílila i mezi voliči staršími 65 let.

„Na vrcholu vždy nejvíce fouká. Věřím ale, že s oporou, kterou ve vás mám, vše ustojím. Věřím také, že útoky, které teď budou bezpochyby sílit, nezviklají ani vás. Děkuji za neskutečnou podporu, je to obrovský závazek. Společně to dokážeme!,“ vzkázala svým podporovatelům na sociálních sítích Nerudová, která v tomto týdnu zrušila několik debat kvůli nachlazení.

Druhým nejsilnějším kandidátem je podle průzkumu bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Tomu by svůj hlas hodilo do urny 26,5 procenta lidí. Oproti ostatním se může opřít o nejsilnější voličské jádro, které tvoří lidé starší 65 let a absolventi středních škol bez maturity.

Na třetím místě je aktuálně Petr Pavel, který by na Babiše ztrácel jen tři procenta, třetí místo by pro něj nicméně znamenalo konec v prezidentském klání – do druhého kola by se neprobojoval. Podle autorů průzkumu možná Pavlovi dochází dech, jelikož byl jedním z prvních známých kandidátů a táhl čelo průzkumů od začátku. Své podporovatele má na rozdíl od Babiše nebo Nerudové rovnoměrně ve všech věkových generacích.

„Vyhrát nebude lehké, ale lehké souboje mě nikdy nelákaly. Očekávám tvrdou kampaň, ale platí, že ta moje nebude o útocích, ale o tom, kdo má dost zkušeností, rozvahy a pokory, aby svou službou nejvíce prospěl,“ reagoval na výsledky průzkumu Pavel.

Za trojicí favoritů zeje v průzkumu velká mezera. Čtvrtého Pavla Fischera by volilo 5,5 procent oslovených, pátý Marek Hilšer a šestý Josef Středula pak získali shodně po 3,5 procentech. „Tím, jak se všechny tyto průzkumy i volby obecně diskutují, dochází k větší diferenciaci mezi trojicí vepředu a ostatními kandidáty, kdy většina lidí pravděpodobně dochází k názoru, že se mezi nimi rozhodne. Pavlovi i Nerudové procenta rostou,“ dodal k výsledkům Čech.

Šanci porazit Babiše v případném druhém kole mají Nerudová i Pavel téměř totožnou. Namísto lídra opozičního hnutí ANO by je volilo šedesát procent oslovených. Těsnou šanci ale mají i senátoři Fischer a Hilšer. Babiš by z nejvýraznějších kandidátů porazil pouze odborářského šéfa Josefa Středulu.

Autoři průzkumu ale upozorňují, že s čísly mohou zahýbat ještě hlasy nerozhodnutých voličů. „Jejich hlasy se nemusejí přelít rovnoměrně,“ vysvětlil Ivan Cuker z agentury Median. Průzkum probíhal od 9. listopadu do 7. prosince a zúčastnilo se ho 1010 respondentů starších 18 let.