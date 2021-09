Volby by podle průzkumu STEM vyhrálo ANO, druhé je SPOLU. Do Sněmovny by se dostalo pět subjektů

Do Poslanecké sněmovny by se tak dostalo jen pět subjektů. ČSSD by k pětiprocentní hranici chybělo 0,6 procenta, Trikoloře, Svobodným a Soukromníkům 3,3 procenta. Přísaha by získala 2,2 procenta hlasů, Volný blok jen 1,3 procenta. Ostatní subjekty dohromady 1,1 procenta.

Více než polovina účastníků průzkumu - 55 procent - má podle STEM jasno, které straně by nyní ve volbách dala hlas. Asi třetina lidí si není účastí ve volbách ani volenou stranou jista. Dalších 11 procent uvedlo, že k volbám nepřijde.

Stanice CNN Prima News původně ve vysílání zveřejnila výsledky starého průzkumu, který agentura STEM provedla v srpnu. Ty přisuzovaly menší podíl hlasů hnutí ANO, naopak větší oběma opozičním koalicím. Ve stejný okamžiku zveřejnila televize na webu čísla aktuální. Server iDNES.cz původně uveřejnil data, která zazněla v televizním vysílání, chyba již byla opravena.



Výsledky průzkumu v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News okomentoval předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. „Vše budeme teprve vyhodnocovat. Situace je pro nás kvůli koalicím nepřehledná, bude se v nich kroužkovat,“ komentoval Vondráček.

„Tyto volby jsou tak přehledné, jako nebyly historicky. Strany, které říkají, že spolu budou vládnout, tak deklarují už před volbami,“ oponoval Jan Farský, místopředseda STAN. Uvedl, že pro jeho koalici budou prioritní jednání s koalicí SPOLU. Věří prý, že obě dvě koalice dohromady získají v parlamentu většinu. Naopak koalici s KSČM, SPD či ANO odmítl. „Máme jediný scénář. Ten jasně spočívá v tom, že jsme řekli, že nepůjdeme do vlády s hnutím ANO,“ potvrdil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

Vondráček uvedl, že ANO má jedinou strategii, a to získat co největší podíl hlasů a být tak atraktivnější pro případná vyjednávání. „Jestli je nějaká chyba, tak když někdo dopředu vystupuje s tím, že s nějakou stranou do vládní koalice určitě nepůjde,“ řekl Vondráček. Nevyloučil tak jednání se žádným ze subjektů. U KSČM ale vidí problém, že v ní stále jsou „kovaní stalinisté“. „Okamura se chová korektně, mně nikdy nic špatného neudělal,“ uvedl zase na adresu předsedy SPD Tomia Okamury. Vyloučil však, že by již nyní probíhala jednání o případném sestavení vlády s ODS.

„Logicky se mi ten graf nelíbí. Já průzkumy nepodceňuji ani nepřeceňuji. Je potřeba říci, že máme pořád skutečně velké množství voličů, kteří nejsou rozhodnutí,“ reagoval v Partii na průzkum místopředseda ČSSD Roman Onderka. Nízké preference ČSSD si vysvětluje tím, že strana šla do vlády s ANO. „Já si myslím, že Sociální demokracii by slušela opozice,“ dodal.



Michálek uvedl, že jejich společná koalice se STAN měla skvělý nástup. „Lidi v tom viděli naději. Základní problém byl podle mého názoru v tom, že jsme se málo razantně ohradili proti lžím a špinavé kampani,“ uvedl v reakci na klesající preference koalice.



Průzkum prováděla agentura STEM v době od 31. srpna do 8. září. Zúčastnilo se ho 1 014 lidí.