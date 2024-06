Komunisté zpět ve Sněmovně, ukazuje průzkum. Drtivě by vyhrálo ANO

Pokud by s v těchto dnech konaly volby do Poslanecké sněmovny podle průzkumu agentury STEM by se do ní dostali i komunisté s 5,1 procent hlasů při volební účasti 59 % oprávněných voličů. STAN by získal 6,8 procent a SPD 7,3 procenta.

TOP 09 by se v případě samostatné kandidatury, tedy faktického rozpadu pětikoalice, do Sněmovny nedostala. Podle průzkumu by získala 4,5 procent hlasů. V případě, že by koalice do Evropského parlamentu ze stran Přísaha a Motoristé chtěli navázat na svůj volební úspěch, získala by Přísaha 3,7 procent a Motoristé sobě 2,7 procent.

KDU-ČSL přiřkl průzkum 2,5 procent shodně se SOCDEM. Svobodní a Zelení po dvou procentech, PRO 1,9 a Trikolora 1,7 procent.

Volební model vychází z předpokladu samostatných kandidatur jednotlivých stran, ale i odráží výsledky do Evropského parlamentu s možností vzniku nových stran pro volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce.

„Do voleb je ještě více než jeden rok a je přirozené, že se v průzkumech projevuje to, že jsme tři roky vládnoucí koalicí. Máme samozřejmě nějaké volební ztráty, náš začátek nebyl snadný, válka na Ukrajině, plynová krize. Vyděšenost lidí z toho, co půjde dál. Nyní ale ceny potravin i benzínu klesají a věřím, že se to pozitivně ve volbách projeví,“ řekla k průzkumu ministryně obrany Jana Černochová.

„Tento průzkum ukazuje trend posilování. Ty nové strany v Eurovolbých mají obdodná témata, jako hnutí ANO. Příkladem jsou Motoristé. My vyhodnocujeme výsledky, ale jedeme kontinuálně. Ale oproti paní ministryni nesouhlasím s tím, že by byla zkrocená inflace, že klesají ceny potravin a energií a to občané vnímají,“ řekl bývalý ministr obrany Lubomír Metnar. Ten chce na případné povolební koalice vyčkat. „Počkejme, relevantní diskuze budou později. Nyní to je plně otevřené,“ dodal.

Volební model STEM pro CNN Prima News. (červen 2024)

Do Evropského parlamentu volili Češi dvacet jedna poslanců. Ti budou zemi zastupovat následujících pět let. Mandáty letos získalo celkem sedm uskupení, která jsou seřazená od vítězného ANO až po koalice SPD a Trikolóra, shodně se ziskem jednoho křesla.

Největším překvapením voleb se stala koalice Přísahy a Motoristů. Ta se postarala o překvapující výsledek letošních eurovoleb. Po hnutí ANO 2011 a koalici SPOLU obsadila třetí příčku s 10,26 procenty. Křesla tak obsadí jednička koalice Filip Turek společně s Nikolou Bartůšek.

„Došlo k posílení komunistů a pravicových neonacistů, na to musíme dávat pozor a bojovat proti nim,“ reagovala na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků lídryně uskupení Starostů a osobností pro Evropu Danuše Nerudová.