Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Předvolební průzkumy v Česku provádí šest společností a ptají se na míru pravděpodobnosti, s jakou by lidé v aktuálním okamžiku volili konkrétní stranu nebo hnutí.

Voliči v průzkumech vybírají z devíti stran a hnutí a jedné koalice. Tu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL pod názvem SPOLU.

Kromě ní a čtyř stran, které jsou zastoupeny ve Sněmovně, tedy ANO, Pirátů, STAN a SPD, průzkumy sledují také ochotu volit další menší strany, tedy Zelené, SOCDEM, Motoristy, Přísahu a levicové hnutí Stačilo!.

To sdružuje zástupce komunistické stany a dalších dvou levicových stran, Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN) a Česká strana národně sociální (ČSNS). Ke vstupu do Sněmovny by jako koalice potřebovali 11 % hlasů, kdežto hnutí stačí pět procent.

Pořadí na prvních čtyřech příčkách se dlouhodobě nemění.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby