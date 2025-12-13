Komunisté budou hledat novou cestu pro stranu. Konečná nemá soupeře

Sjezd komunistů bude probíhat neveřejně, zúčastnit se ho má 156 delegátů. Volba nového vedení na program mimořádného sjezdu navržena není, to se ale ještě může změnit hlasováním delegátů. Řádný sjezd plánuje KSČM na květen příštího roku.
Hnutí Stačilo! se po zisku 4,3 procenta hlasů do Sněmovny nedostalo. Předseda Stačilo! Daniel Sterzik se poté rozhodl vrátit z politiky k působení v roli bloggera.
Komunisté budou diskutovat o dlouhodobém programu strany i o novele trestního zákoníku, která má od ledna umožnit postihování propagace komunismu.
Budou se také připravovat na komunální volby, které se uskuteční na podzim příštího roku.