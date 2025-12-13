Komunisté budou hledat novou cestu pro stranu. Konečná nemá soupeře

Autor:
  8:25aktualizováno  8:25
Komunisté budou na mimořádném sjezdu jednat o dalším směřování strany. KSČM se totiž už podruhé za sebou nedostala do Sněmovny, když nevyšla její sázka na hnutí Stačilo! a spolupráci se SOCDEM. Předsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná dala po neúspěchu svou funkci k dispozici, ve straně však nemá soupeře.
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná obhahuje pozici šéfky strany
8 fotografií

Sjezd komunistů bude probíhat neveřejně, zúčastnit se ho má 156 delegátů. Volba nového vedení na program mimořádného sjezdu navržena není, to se ale ještě může změnit hlasováním delegátů. Řádný sjezd plánuje KSČM na květen příštího roku.

Hnutí Stačilo! se po zisku 4,3 procenta hlasů do Sněmovny nedostalo. Předseda Stačilo! Daniel Sterzik se poté rozhodl vrátit z politiky k působení v roli bloggera.

Komunisté budou diskutovat o dlouhodobém programu strany i o novele trestního zákoníku, která má od ledna umožnit postihování propagace komunismu.

Budou se také připravovat na komunální volby, které se uskuteční na podzim příštího roku.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.