KSČM vybírá mezi Krajčou a Rounem, loučící se Konečná se dočkala ovací

  18:48
Nového šéfa si volí komunisté. Do druhého kola volby postoupili podle informací iDNES.cz dosavadní místopředseda strany Milan Krajča a současný mluvčí strany, volební lídr Stačilo! v loňských podzimních volbách do Sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Komunisté rozhodují na uzavřeném jednání sjezdu, který se koná v pražském TOP hotelu.
foto: Josef Kopecký, iDNES.cz

Zájem vést KSČM měla před sjezdem celkem pětice lidí. Vedle Rouna a Krajči také šéfka pražských komunistů Petra Prokšanová, exposlanec Leo Luzar a Petr Bureš, provozovatel TV Bureš na YouTube.

S funkcí šéfky komunistů se rozloučila europoslankyně Kateřina Konečná, která se dočkala ovací vestoje.

Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Poslanecké sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.

„Z politiky určitě neodcházím. Ostatně v roce 2021 nikdo nevěřil, že se podaří udělat 10 procent v evropských volbách a obsadit 12 ze 14 krajů. V posledních dvou letech jsem prošla třemi náročnými kampaněmi i složitými životními a rodinnými situacemi,“ napsala Konečná na své facebookové stránce.

