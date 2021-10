Babiš v debatě iDNES.tv odmítl, že by ‚pral‘ nějaké peníze. Nechme konat orgány, vyzval Hamáček

Aféru, která se podle webu investigace.cz týká nejen Babiše, ale i dalších tří stovek Čechů, kteří si pořizovali majetek přes offshorové společnosti, prověří Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Babiš si podle webu takto za téměř 400 milionů korun (za 15 milionů eur) koupil šestnáct nemovitostí na francouzské Riviéře. Premiér odmítá, že by se dopustil čehokoli nelegálního. „Nemám žádnou nemovitost ve Francii, nemám offshore. Poskytl jsem půjčku, která byla řádně zdaněna. Je to jen další pokus o ovlivnění voleb,“ prohlásil Babiš.

V rozhovoru pro ČT Babiš připustil, že postup, kterým nakupoval nemovitosti ve Francii, nebyl vhodný pro politika, také ale upozornil, že před 12 lety ještě nebyl v politice aktivní.



Káže vodu a pije francouzské víno, řekl Bartoš

Většinu politických protivníků Babiš nepřesvědčil. „Káže vodu a pije francouzské víno,“ reagoval na aféru volební lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš.

„Tohle je mezinárodní skandál,“ řekl volební lídr koalice Spolu Petr Fiala. „Padni komu padni. Důležité je, jestli je to v souladu s českými zákony,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Podle šéfa KSČM a právníka Vojtěcha Filipa se nemusel Babiš dopustit ničeho nelegálního a může jako politik udělat něco pro to, aby nemohly být využívány při transakcích offshorové společnosti.

V mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers, který se zabývá využíváním offshorových společností, figurují v uniklých dokumentech i bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web Investigace.cz.



Je třeba něco dělat s Babišovou drahotou, řekl Fiala. To je fakt trapné, opáčil premiér

Jako další téma diskutují lídři sedmi kandidujících stran, hnutí a koalic o tématu „Chudé Česko“. „Je třeba něco udělat s Babišovou drahotou,“ prohlásil lídr koalice Spolu Petr Fiala. „To je fakt trapné,“ ohradil se proti tomuto termínu premiér Babiš.

Hamáček mluvil o tom, že je škoda, že se jeho ČSSD ve vládě nepodařilo ve vládě prosadit zvýšení minimální mzdy ze současných 15 200 na 18 tisíc korun. „Pojďme všechny ty věci nastavit mechanismem automatické valorizace,“ řekl Pirát Ivan Bartoš k tomu, jak by měla růst nejen minimální mzda, ale i sociální dávky.

Okamura mluvil o nutnosti zvýšení slevy na poplatníka či o zkrácení pracovního týdne za plnou mzdu. „Díky nám dostanou děti pracujících rodičů o pětistovku měsíčně navíc, byl to náš návrh,“ řekl Okamura. Předseda Přísahy Robert Šlachta hovořil o nutnosti flexibilních pracovních úvazků. Petr Fiala o změně zákoníku práce, před čímž Hamáček varoval, protože by to vedlo vést k výpovědím bez udání důvodu.

Byty se staví, ale lidé na to nemají, řekl Hamáček

Politici se střetli i na téma drahých bytů v Česku. „Ty byty se staví, jenže lidé na to nemají,“ řekl Hamáček.

Když šéf ODS a lídr koalice Spolu Fiala mluví o výstavbě 40 tisíc bytů ročně, tak podle něj vůbec nehovoří o tom, že v Praze skupují byty ruští investoři, kteří si to mohou dovolit při vysokých maržích developerů.

„Proč pan Hřib nestaví, když má Praha 90 milionů na kontě,“ řekl premiér Babiš a poukázal přitom na pražského primátora Zdeňka Hřiba.

„Návrhy jsou obdobné,“ řekl lídr Přísahy Robert Šlachta. Jak vypadá debata předsedů o bydlení je podle něj jen ukázka toho, jak se nyní lidé v aktivní politice nejsou schopni mezi sebou domluvit.

Pozvání do superdebaty iDNES.cz a MF DNES přijali šéf ANO Andrej Babiš, předseda koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš, lídr koalice SPOLU Petr Fiala, předseda KSČM Vojtěch Filip, šéf ČSSD Jan Hamáček, lídr SPD Tomio Okamura a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.



Debatu moderují šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl a moderátor iDNES.tv Vladimír Vokál. Parlamentní volby jsou dvoudenní. Lidé budou moci hlasovat v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.