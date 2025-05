Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Nesmíme skončit jako Maďaři. Hrozi že by se tato země mohla změnit,“ varoval premiér a lídr koalice SPOLU, co by se také brzy po volbách mohlo stát, kdyby voliči řekli, že už současnou vládu nechtějí a dali přednost současné parlamentní opozici – hnutím ANO a SPD.

„Nejsem zlá učitelka, můžete se ptát na cokoli,“ vybídla Pazderková diváky. A hned první tazatel se nenechal moc pobízet. Ptal se Fialy na to, že viděl co říkal ve čtvrtek na Hradě Andrej Babiš na adresu vlády a jestli by premiér neměl také přitvrdit.

„Dostávám tu otázku často. Říkají mi – pane profesore, vy to moc vysvětlujete. Já věřím že to je jediná správná cesta. Nevěřím, že když budeme používat jejich metody, něčemu to pomůže. Slušnost není slabost, slušnost je síla,“ opáčil Fiala. „Co pomůže, když budu nadávat a používat jejich metody? Mají plnou hubu… omlouvám se, plnou pusu silných řečí, ale když měli rozhodnout něco, co je náročné, tak nic neudělali,“ prohlásil Fiala a zmínil důchodovou reformu, kterou prosadila až jeho vláda, zatímco předchozí Babišova se k tomu neodhodlala.

„Věřím ve slušnost, v hodnotovou politiku a že dělat správné věci se vyplatí,“ zdůraznil Fiala.

Současná vláda je nejlepší, řekla Pazderková

„Protože si pana premiéra vážím a myslím si, že současná vláda je nejlepší, jakou jsme tu za poslední roky měli,“ vysvětlila dříve Pazderková, proč moderuje Fialovu road show.

Herečka se předsedy vlády zastala, když pondělní mítink koalice SPOLU přišli narušovat lidé s vlajkami Palestiny a křičeli na něj „Fiala do Haagu“, čímž ho posílali k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu, protože česká vláda stojí za Izraelem, který se snaží osvobodit občany unesené teroristickým hnutím Hamás.

Kde bude možné se setkat s premiérem? 15. května – Jihlava

19. května – Olomouc

21. května – České Budějovice

22. května – Ústí nad Labem

28. května – Liberec

3. června – Pardubice

9. června – Ostrava

12. června – Praha

16. června – Hradec Králové

17. června – Brno

24. června – Plzeň

25. června – Zlín

„Jediné, čeho se bojím, je to, že třeba vám, co máváte palestinskými vlajkami a máte spoustu nápisů, by se, když to dopadne špatně, taky mohlo stát, že tady budete muset stát příští rok třeba s ruskými vlajkami. A nebudete vědět, proč tady s nimi máváte,“ řekla Pazderková.

Herečka zastává názor, že současný kabinet je za poslední roky nejlepší, které Česko mělo. „Česká republika patří mezi nejbezpečnější, nejbohatší a nejdemokratičtější země na světě – a já bych byla nerada, kdyby výsledek letošních voleb ohrozil to, na čem jsme tady všichni dlouhé roky pracovali,“ uvedla, proč se ujala role moderátorky.

Spolu s premiérem a Pazderkovou budou na jihlavské debatě místopředsedkyně ODS Eva Decroix, která vede kandidátku SPOLU na Vysočině, a šéf Senátu Miloš Vystčill. I on žije, stejně jako Decroix, na Vysočině.

Premiér Fiala se svým turné debat do 25. června zamíří za občany ve všech krajských městech s výjimkou Karlových Varů.

„Letos půjde opravdu o všechno,“ řekl na úvodním mítinku u Masarykova nádraží v Praze. „V oblasti bezpečnosti nesmí existovat žádné ale. Žádné zbytečné kompromisy,“ řekl. Odpovědí mu bylo skandování „Fiala, Fiala!“.