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Volby 2026: Před koncem hlasování byla volební účast nejčastěji kolem 40 procent

Autor: ,
  14:47
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V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

V Česku se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů v komunálních volbách. V některých okrscích se zároveň konalo i 1. kolo senátních voleb. Některé obce a města pořádaly souběžně také referenda. Volební účast se před uzavřením hlasování pohybovala nejčastěji kolem 40 procent, někde hlásili i přes 70 procent. Před čtyřmi lety rozhodlo o složení zastupitelstev přes 46 procent voličů.

Volební účast se v sobotu, druhý den voleb, pohybovala nejčastěji mezi 25 a 40 procenty. V Praze překročila 30 procent, vyšší byla třeba v Brně nebo na jihu Čech.

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V Deštné na Jindřichohradecku přišlo k volebním urnám 47 procent voličů a v Kamenné Horce na Svitavsku téměř tři čtvrtiny voličů.

Odhadovaná volební účast v Moravskoslezském kraji stoupla během soboty na 48 až 50 procent.

Výsledky voleb 2026

Účast voličů v Kladně, největším středočeském městě, byla před uzavřením volebních místností u komunálních voleb 38,6 procenta, u senátních 36 procenta.

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Necelé dvě hodiny před uzavřením volebních místností se účast v obcích na Berounsku vyšplhala na 44 procent. Samotné město, které je centrem regionu, v účasti zaostávalo.

V pátek přišla k obecním volbám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů.

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V Pardubickém kraji byla po skončení prvního dne voleb účast poměrně nízká. „V menších obcích odhadujeme účast na 35 procentech, ve větších městech na 20 procentech, v některých okrscích i méně. Celkově se zatím pohybujeme kolem 30 procent,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Petr Macinka. (10. září 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (10. září 2026)
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Volby do Senátu, jež se konaly zároveň s komunálními volbami ve 27 obvodech, provázela o něco menší účast.

Před čtyřmi lety přišlo odevzdat hlas do komunálních voleb 46, 38 procent voličů. I tehdy se souběžně v některých okrscích konaly senátní volby. V prvním kole tehdy hlasovalo 42, 65 procent voličů, v druhém kole pak volební účast klesla na 19, 44 procent.

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