Volby 2026: Před koncem hlasování byla volební účast nejčastěji kolem 40 procent

Volební účast se v sobotu, druhý den voleb, pohybovala nejčastěji mezi 25 a 40 procenty. V Praze překročila 30 procent, vyšší byla třeba v Brně nebo na jihu Čech.
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V Deštné na Jindřichohradecku přišlo k volebním urnám 47 procent voličů a v Kamenné Horce na Svitavsku téměř tři čtvrtiny voličů.
Odhadovaná volební účast v Moravskoslezském kraji stoupla během soboty na 48 až 50 procent.
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Výsledky voleb 2026
Účast voličů v Kladně, největším středočeském městě, byla před uzavřením volebních místností u komunálních voleb 38,6 procenta, u senátních 36 procenta.
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Necelé dvě hodiny před uzavřením volebních místností se účast v obcích na Berounsku vyšplhala na 44 procent. Samotné město, které je centrem regionu, v účasti zaostávalo.
V pátek přišla k obecním volbám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů.
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V Pardubickém kraji byla po skončení prvního dne voleb účast poměrně nízká. „V menších obcích odhadujeme účast na 35 procentech, ve větších městech na 20 procentech, v některých okrscích i méně. Celkově se zatím pohybujeme kolem 30 procent,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
Volby do Senátu, jež se konaly zároveň s komunálními volbami ve 27 obvodech, provázela o něco menší účast.
Před čtyřmi lety přišlo odevzdat hlas do komunálních voleb 46, 38 procent voličů. I tehdy se souběžně v některých okrscích konaly senátní volby. V prvním kole tehdy hlasovalo 42, 65 procent voličů, v druhém kole pak volební účast klesla na 19, 44 procent.