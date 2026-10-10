Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Volební účast před uzavřením místností překročila na řadě míst 40 procent

Autor:
  17:21aktualizováno  17:21
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Volební účast v jednom z okrsků na pardubické ZŠ Štefánikova byla krátce před uzavřením volebních místnosti lehce přes 28 procent. (9. října 2026) | foto: Kryštof ŽenatýiDNES.cz

Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40 procent a proti dopoledním hodinám se zvýšila, na řadě míst však byla vyšší. Například v Brně nebo v některých obcích Pardubického kraje se blížila 50 procentům a v Plzeňském kraji ji krajský úřad odhadl v rozmezí 50 až 60 procenty.

Jinde byla i vyšší. Například v Nevolicích na Domažlicku mají volební účast přes 70 procent, v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku, volilo téměř 86 procent z 21 zapsaných voličů. V dopoledních hodinách přitom přišla nejčastěji čtvrtina voličů, někde to byly až dvě pětiny voličů. Volební místnosti se uzavřely dnes ve 14:00.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Na snímku Karel Havlíček a Jana Mračková Vildumetzová (ANO). (10. října 2026)
305 fotografií

V Praze 6 činila dnes ve 13:00 volební účast 49,3 procenta, v Praze 3 a Praze 11 dosáhla ve stejnou dobu 40 procent. V Praze 1 bylo ve 13:30 odvoleno 40,78 procenta voličů, v Praze 4 a Praze 8 byla účast 43 procent a v Praze 9 činila 41,9 procenta. V Brně odevzdalo svůj hlas ve volbách do obecních zastupitelstev do 13:00 zhruba 49,6 procenta voličů. V senátním obvodu Brno-město přišlo do 13:00 k urnám 52,1 procenta voličů.

Odhadovaná volební účast v Moravskoslezském kraji bude v průměru kolem 55 procent. „Taky jsme nenarazili na žádná větší pochybení nebo problémy,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Například v Opavě volební účast odhadují podle mluvčího magistrátu Romana Konečného okolo 43 procent, nejvíce v městské části Milostovice, kde je to kolem 71 procent.

Volební účast v komunálních volbách od vzniku ČR
RokVolební účast
199462,26 %
199846,74 %
200245,51 %
200646,38 %
201048,50 %
201444,46 %
201847,34 %
202246,07 %

V Plzeňském kraji odhaduje krajský úřad volební účast mezi 50 a 60 procenty, někde i více. „Zdá se, že bude nakonec účast větší, než jsme odhadovali v pátek. Žádné problémy nebo narušení voleb jsme nezjistili,“ řekl Jan Nový z krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož úředníci jezdili po okrscích na kontroly.

Ve středních Čechách se účast nejčastěji pohybovala mezi 36 až 48 procenty. V Nymburku ke 13:00 odvolilo 48,12 procenta voličů, v Kutné Hoře 41,3 procenta, v Mělníku 41,5 procenta, v Mladé Boleslavi 36,4 procenta a v Benešově 43 procent. V Kolíně přitáhly obecní volby 41 procent lidí a senátní 38 procent. Kladno kolem poledne hlásilo účast 38 procent ve volbách do zastupitelstva a 36 procent do Senátu. V Příbrami to ve stejné době bylo 36,5 procenta, respektive 35,7 procenta. „V Berouně přišlo k volbám 41 procent lidí a v okolních obcích 48 procent,“ řekl ve 13:30 Kamil Choc z berounské radnice.

Účast v komunálních volbách v Pardubickém kraji se v oslovených volebních místnostech před 13:30 blížila 50 procentům. Žádné komplikace například s e-doklady se nevyskytly. V jihočeských okresních městech se hodinu před koncem voleb pohybovala volební účast u oslovených volebních komisí kolem 40 procent. Do Senátu ve Strakonicích a Písku volilo zhruba 35 procent voličů, voleb do obecních zastupitelstev se ale i tam zúčastnilo zhruba 40 procent voličů.

Hodinu před uzavřením volebních místností se volební účast v Karlových Varech pohybovala ve třech oslovených místnostech mezi 25 až 30 procenty. Například v Ostrově se účast pohybuje kolem 20 procent, na malých obcích je to někde odlišné, podle situace v obci. Například v Jenišově měli už v pátek účast okolo 50 procent voličů.

Mapa s průběžnými výsledky voleb do Senátu

Volební účast v Libereckém kraji se dvě hodiny před uzavřením volebních místností pohybovala většinou od 35 do 45 procent, přičemž o hlasování do Senátu na Českolipsku je zájem nižší. Na některých místech podle zjištění ČTK hlasovala víc než polovina zapsaných voličů. Žádné problémy zatím hlášené nejsou, ani s ověřováním eDokladů komise potíže neměly.

Volební účast v obecních volbách v Hradci Králové byla hodinu před uzavřením volebních místností asi 42 procent. Účast v senátních volbách byla mírně nižší, uvedla mluvčí radnice. Ve dvacetitisícovém Náchodě byla volební účast k 13:30 u komunálních voleb 44 procent, uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

Na Vysočině byla volební účast podle oslovených volebních komisí v okresních městech kolem 13:00 nejnižší v Jihlavě. Hodinu před koncem hlasování tam volilo přes 30 procent voličů. Nejvíc, asi 45 procent hlasujících, bylo tou dobou v Pelhřimově a Žďáru nad Sázavou. V obou částech se zároveň hlasuje v senátních volbách, o které je ale podle komisařů nižší zájem než o volby komunální.

V Přerově se k 13:30 volební účast pohybovala kolem 40 procent. Například na ZŠ Za Mlýnem odvolilo dosud 37 procent voličů, na ZŠ J. A. Komenského v Předmostí to bylo 44 procent voličů. Podle krajské policejní mluvčí Miluše Zajícové se volby v Olomouckém kraji odehrály bez problémů, nikde zasazovat policisté kvůli nim nemuseli, řekla.

V Kroměříži dosáhla volební účast v komunálních volbách do dnešních 13:00 úrovně 38,7 procenta. V Uherském Hradišti ve stejném čase odvolilo 44,8 procenta lidí a v Otrokovicích na Zlínsku přibližně 37 procent. V největším vsetínském okrsku v Rokytnici přišlo dosud volit 45 procent voličů, v nejmenším okrsku ve městě v Semetíně pak 48,6 procenta.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.