Jinde byla i vyšší. Například v Nevolicích na Domažlicku mají volební účast přes 70 procent, v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku, volilo téměř 86 procent z 21 zapsaných voličů. V dopoledních hodinách přitom přišla nejčastěji čtvrtina voličů, někde to byly až dvě pětiny voličů. Volební místnosti se uzavřely dnes ve 14:00.
Volby 2026 OBRAZEM
V Praze 6 činila dnes ve 13:00 volební účast 49,3 procenta, v Praze 3 a Praze 11 dosáhla ve stejnou dobu 40 procent. V Praze 1 bylo ve 13:30 odvoleno 40,78 procenta voličů, v Praze 4 a Praze 8 byla účast 43 procent a v Praze 9 činila 41,9 procenta. V Brně odevzdalo svůj hlas ve volbách do obecních zastupitelstev do 13:00 zhruba 49,6 procenta voličů. V senátním obvodu Brno-město přišlo do 13:00 k urnám 52,1 procenta voličů.
Odhadovaná volební účast v Moravskoslezském kraji bude v průměru kolem 55 procent. „Taky jsme nenarazili na žádná větší pochybení nebo problémy,“ řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Například v Opavě volební účast odhadují podle mluvčího magistrátu Romana Konečného okolo 43 procent, nejvíce v městské části Milostovice, kde je to kolem 71 procent.
|Rok
|Volební účast
|1994
|62,26 %
|1998
|46,74 %
|2002
|45,51 %
|2006
|46,38 %
|2010
|48,50 %
|2014
|44,46 %
|2018
|47,34 %
|2022
|46,07 %
V Plzeňském kraji odhaduje krajský úřad volební účast mezi 50 a 60 procenty, někde i více. „Zdá se, že bude nakonec účast větší, než jsme odhadovali v pátek. Žádné problémy nebo narušení voleb jsme nezjistili,“ řekl Jan Nový z krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož úředníci jezdili po okrscích na kontroly.
Ve středních Čechách se účast nejčastěji pohybovala mezi 36 až 48 procenty. V Nymburku ke 13:00 odvolilo 48,12 procenta voličů, v Kutné Hoře 41,3 procenta, v Mělníku 41,5 procenta, v Mladé Boleslavi 36,4 procenta a v Benešově 43 procent. V Kolíně přitáhly obecní volby 41 procent lidí a senátní 38 procent. Kladno kolem poledne hlásilo účast 38 procent ve volbách do zastupitelstva a 36 procent do Senátu. V Příbrami to ve stejné době bylo 36,5 procenta, respektive 35,7 procenta. „V Berouně přišlo k volbám 41 procent lidí a v okolních obcích 48 procent,“ řekl ve 13:30 Kamil Choc z berounské radnice.
Účast v komunálních volbách v Pardubickém kraji se v oslovených volebních místnostech před 13:30 blížila 50 procentům. Žádné komplikace například s e-doklady se nevyskytly. V jihočeských okresních městech se hodinu před koncem voleb pohybovala volební účast u oslovených volebních komisí kolem 40 procent. Do Senátu ve Strakonicích a Písku volilo zhruba 35 procent voličů, voleb do obecních zastupitelstev se ale i tam zúčastnilo zhruba 40 procent voličů.
Hodinu před uzavřením volebních místností se volební účast v Karlových Varech pohybovala ve třech oslovených místnostech mezi 25 až 30 procenty. Například v Ostrově se účast pohybuje kolem 20 procent, na malých obcích je to někde odlišné, podle situace v obci. Například v Jenišově měli už v pátek účast okolo 50 procent voličů.
Volební účast v Libereckém kraji se dvě hodiny před uzavřením volebních místností pohybovala většinou od 35 do 45 procent, přičemž o hlasování do Senátu na Českolipsku je zájem nižší. Na některých místech podle zjištění ČTK hlasovala víc než polovina zapsaných voličů. Žádné problémy zatím hlášené nejsou, ani s ověřováním eDokladů komise potíže neměly.
Volební účast v obecních volbách v Hradci Králové byla hodinu před uzavřením volebních místností asi 42 procent. Účast v senátních volbách byla mírně nižší, uvedla mluvčí radnice. Ve dvacetitisícovém Náchodě byla volební účast k 13:30 u komunálních voleb 44 procent, uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.
Na Vysočině byla volební účast podle oslovených volebních komisí v okresních městech kolem 13:00 nejnižší v Jihlavě. Hodinu před koncem hlasování tam volilo přes 30 procent voličů. Nejvíc, asi 45 procent hlasujících, bylo tou dobou v Pelhřimově a Žďáru nad Sázavou. V obou částech se zároveň hlasuje v senátních volbách, o které je ale podle komisařů nižší zájem než o volby komunální.
V Přerově se k 13:30 volební účast pohybovala kolem 40 procent. Například na ZŠ Za Mlýnem odvolilo dosud 37 procent voličů, na ZŠ J. A. Komenského v Předmostí to bylo 44 procent voličů. Podle krajské policejní mluvčí Miluše Zajícové se volby v Olomouckém kraji odehrály bez problémů, nikde zasazovat policisté kvůli nim nemuseli, řekla.
V Kroměříži dosáhla volební účast v komunálních volbách do dnešních 13:00 úrovně 38,7 procenta. V Uherském Hradišti ve stejném čase odvolilo 44,8 procenta lidí a v Otrokovicích na Zlínsku přibližně 37 procent. V největším vsetínském okrsku v Rokytnici přišlo dosud volit 45 procent voličů, v nejmenším okrsku ve městě v Semetíně pak 48,6 procenta.