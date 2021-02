Volební změna by měla být přijata do konce května, říká v reakci na ÚS šéf Senátu

PRAHA Parlament by měl podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) schválit úpravu volebních pravidel do konce května, aby se mohly realizovat říjnové volby do sněmovny. Vystrčil to ve středu řekl novinářům v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který mimo jiné zrušil přepočet voličských hlasů na mandáty. Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) považuje načasování rozhodnutí Ústavního soudu za extrémně špatné.

„Konec května je termín, který bych viděl jako rozumný,“ uvedl Vystrčil k možnosti přijetí novely. Věří tomu, že sněmovna nevyužije celé své lhůty k projednání změn volebního zákona. Jeho novela by podle Vystrčila měl být přijata dříve než počátkem srpna, kdy bude třeba odevzdat kandidátní listiny. Parlamentní strany by se proto na podobě novely měly dohodnout během dvou tří měsíců, tedy do konce dubna, jak uvedl místopředseda Senátu Jiří Růžička z klubu STAN. Ústavní soud se znovu pasoval do role aktivisty, který páchá dobro, tvrdí politolog Předseda Senátu se kvůli dosažení parlamentní dohody na volebních úpravách rozhodl iniciovat schůzku šéfů poslaneckých a senátorských klubů. Jednání by se mělo uskutečnit nejpozději příští týden. Shodl se na tom s představiteli senátorských frakcí. Předsedovi sněmovny Radka Vondráčka (ANO) se zatím nedovolal, řekl. K dosažení dohody by podle Vystrčila mohla přispět i schůzka předsedů parlamentních stran, kterou se rozhodl iniciovat ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jeho úřad by ale měl podle předsedy Senátu vyčkat s variantami možných volebních úprav až na to, na jakých principech se zástupci parlamentních stran shodnou. Růžička s tím souhlasil.

ODS s TOP 09 a Starostové tvoří v Senátu dvě nejpočetnější frakce. Sněmovna nemůže v případě volebních zákonů Senát přehlasovat. Načasování rozhodnutí ÚS je extrémně špatné, říká Vondráček Načasování rozhodnutí Ústavního soudu považuje předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) za extrémně špatné. Podle něj soud dostal svým nálezem zákonodárce pod obrovský tlak a v podstatě způsobil potenciální politickou krizi v Česku. Vondráček to řekl České televizi. Ústavní soud (ÚS) zrušil osm měsíců před sněmovními volbami část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Nález dopadá už na říjnové volby, podle soudu ale politici mají na změnu zákona čas.

Rychetský není nestranný ústavní soudce, snaží se ovlivňovat výsledky voleb, tvrdí Babiš Podle Vondráčka právní úprava nebyla v rozporu v takové míře, aby musela být zrušena. Rozhodnutí ÚS ale respektuje. „Ústavní soud nás tím svým nálezem dostal pod obrovský tlak, v podstatě způsobil potenciální politickou krizi v ČR,“ řekl Vondráček ČT. Jde podle něj o závažné rozhodnutí, které mělo přijít rozhodně dřív. „Považuju to za liknavost, která ohrožuje stabilitu ČR a právní řád,“ řekl. Vondráček by preferoval, aby se zákon přijímal ve všech třech čteních. „Jsme schopni zkrátit lhůty, můžeme třeba i svolat mimořádné schůze, ale věc, kterou schvalují obě komory, by snad měla být projednána řádně, samostatně, ve třech čteních,“ řekl. Postup bude koordinovat s předsedou Senátu Vystrčilem (ODS). „Už jsme si telefonovali,“ dodal. ÚS rozhodoval na základě podnětu 21 senátorů z různých klubů, jemuž vyhověl jen zčásti. Zrušil klauzuli, jež pro koalice stran a hnutí stanovila pro vstup do Sněmovny sčítání pětiprocentních klauzulí podle počtu subjektů a několik klíčových prvků v systému voleb, včetně rozdělování mandátů v jednom skrutiniu za použití d ?Hondtovy metody. Systém podle soudu znevýhodňoval menší strany. Hlasy voličů různých stran a v různých krajích ve výsledku neměly stejnou váhu. Koalicím stran taky nově stačí pro vstup do sněmovny pět procent hlasů voličů. Vondráček České televizi rovněž řekl, že zrušení části zákona možná může poškozovat i strany, které vytvořily koalice. V koalici budou kandidovat Piráti a hnutí STAN a také ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dodal ale, že změna poškozuje všechny strany, protože mění pravidla hry poté, co už byly vyhlášeny volby. Kritiku sklidil ÚS i od některých politologů či ústavních právníků. Vytýkají, že rozhodnutí mělo přijít dřív. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svolal jednání s ostatními politickými stranami, mohla by být už příští týden.