Volič s covidem k urně nesmí, zákony jsou ve slepé uličce. Vir může ovlivnit výsledky hlasování

Praha Říjnové senátní a krajské volby budou zřejmě počítačovou terminologií „zavirované“. Do jejich konání může výrazně promluvit koronavirová karanténa. S tématem přišel deník MF Dnes.

Karanténa podle náměstka pro legislativu na ministerstvu vnitra Petra Mlsny znamená, že občan nemůže uplatnit své právo volit. S pojmem karanténa se ale podle Mlsny nakládá ve veřejném prostoru dost vágně.

Zákon však zná pouze jednu. „Uvalení karantény je individuální rozhodnutí krajské hygieny vůči konkrétní osobě,“ řekl pro Lidovky.cz náměstek. Například březnové uzavření obcí Litovel či Uničov kvůli nákaze nelze podle něj považovat za karanténu. Lidé – mimo hygienou nařízenou karanténu – by tam jít k volbám mohli.

Lidé si však dle Mlsny pobyt v karanténě vykládají různě. „Že vám doktor řekne, že máte zůstat doma, jelikož máte příznaky, neznamená, že jste v karanténě,“ dodal náměstek působící na resortu vnitra s tím, že na osobní svobodě vás takovým způsobem může omezit pouze hygiena.

„Ta třeba může Frantovi Vomáčkovi nakázat karanténu, zatímco jeho žena má pouze zůstat doma a pozorovat na sobě případné příznaky. Ta v takové situaci pochopitelně jít volit může,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Mlsna.

Omezit Čechům jedno ze základních ústavních práv není jen tak. Podle ústavního právníka Jana Kysely je ale současná legislativa na takovou eventualitu připravená dobře. Karanténa, která je překážkou pro možnost jít k volbám, je v ní jasně stanovena pro ty, kdo jsou přímo nakažení nebo je u nich k nákaze důvodné podezření. „Tento individuální princip je podle mě velmi dobře odůvodněný,“ řekl webu Lidovky.cz Kysela.

Vir může zahýbat výsledky

V jiných případech by ale podle něj mělo mít přednost volební právo. To jsou už výše zmíněné situace uzavření celých obcí, ale také případy lidí vracejících se z rizikových zahraničních pobytů. Tací by hlas ve volbách odevzdat mohli. „Rozhodnutí někomu dočasně volební právo omezit musí být něčím podepřeno, nemůže to být na základě toho, že jste z Prahy, kde je hodně nakažených, nebo že jste se vrátili ze země, která má hodně pozitivních případů,“ vysvětlil ústavní právník.

Volební zákony ale pochopitelně s plošnou epidemií nakažlivých nemocí nepočítaly. V některých regionech tak má virus na podzim šanci překreslit mapy volebních výsledků.

Například Karviná měla ještě včera 1895 aktivních případů nákazy covidem. To je třeba v kontextu senátních voleb, které tradičně trpí nezájmem voličů, slušná suma hlasů.

Vítěze ve druhém kole senátních voleb před šesti lety například v jednom ze dvou senátních obvodů v Karviné určilo 2448 hlasů. Do druhého kola tehdy pronikl kandidát hnutí ANO Martin Gebauer, jejž tam jen velmi těsně poslal náskok 482 hlasů před třetím Tomašem Gallikem z KSČM.

Totožné to bylo ve stejném roce v jednom z obvodů ve Frýdku-Místku, který ještě včera evidoval 628 nakažených. Rozdíl mezi postupovým a nepostupovým místem tehdy tvořil 137 hlasovacích lístků.

Z takových důvodů by bylo zpětně dle Kysely možné výsledky voleb napadnout. Způsob dokazování by však byl přinejmenším kuriózní. „Nějaký kandidát by musel tvrdit, že právě on omezením volebního práva přišel o významnou část hlasů, a nějak to doložit,“ popsal profesor ústavního práva. Již zmíněný komunista Gallik by tak například musel u soudu argumentovat tím, že nakažení horníci v karanténě jsou tradičně levicově založení, a omezení jejich volebního práva ho tak připravilo o hlasy. „Případně by to musel tvrdit některý z voličů. Pokud by ale v době voleb byl v hygienou oficiálně nařízené karanténě, měl by asi smůlu,“ dodal Kysela.

Politici by přesto rádi viděli u volebních uren co nejvíce lidí. TOP 09 tak třeba přišla s návrhem vyčlenit speciální „covidní“ volební komise, které by od lidí v karanténě sbíraly a počítaly hlasy.

Jenže dle náměstka Mlsny to proces počítání hlasů neumožňuje. „Klíčové je v této situaci, co se s hlasy děje po jejich vhození do urny. Po celou dobu volebních dnů zůstávají v urně, až v okamžiku skončení voleb se smíchají s hlasy ze zbytku volebního okrsku, aby se nestalo, že ve schránce bude jen jeden hlas, a bude tak jasné, kdo ten konkrétní hlas odevzdal. Tím by se porušil princip tajnosti volebního práva,“ argumentuje náměstek.

Problém je podle něj i s dalším navrhovaným řešením, korespondenčním hlasováním. Jeho zavedení do zákona se dle Mlsny nedá do října stihnout. Stejně to vidí předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Nemám problém ani s případným zrychleným řízením, ale i při využití nejkratších lhůt si myslím, že stihnout to lze jen velmi obtížně,“ řekl pro Lidovky.cz. Jelikož ale podle něj mohou volit členové domácnosti nakažených lidí, omezen na volebním právu bude v důsledku jen malý počet lidí.

Ani korespondenčně, ani po internetu

To podle dlouholetého poslance za občanské demokraty Marka Bendy by se přijetí patřičného zákona do října stihnout dalo. „I když za ODS by taková úprava měla být jen jednorázová, pro případ této čínské chřipky,“ řekl webu Lidovky.cz poslanec, podle nějž by se ovšem kvůli jednotlivcům v karanténě zákon příliš měnit neměl.

To, aby potřebná legislativa prošla parlamentem, by skutečně neměl být problém. Na podzim už by třeba měl být schválen ústavní zákon nově zavádějící pandemický stav. Pracuje na něm ministerstvo vnitra, které má vládou uloženo předložit ho do poloviny září.

Resort vnitra má ke korespondenčním hlasům vlastní výhrady. „Bohužel ani samotné korespondenční hlasování by se neobešlo bez osobního kontaktu – přinejmenším při předání korespondenčního hlasu k poštovní přepravě. Navíc je zde i riziko kontaminace samotné zásilky,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva Hana Malá.

Zákon umožňující hlasování korespondenčně už byl sněmovně předložen, řeší ale pouze hlasování ze zahraničí. „Neobsahuje ustanovení, která by byla aplikovatelná pro zajištění takového hlasování na území České republiky,“ dodala k tomu Malá.

V nejhorším případě by tak zbývalo volby odložit. Jak ale upozorňuje Kysela, na to bychom zřejmě opět potřebovali být v nouzovém stavu. Posunout termín voleb by totiž šlo jen dalším zákonem. A to by si žádalo další čas. Elegantním řešením by byly také elektronické volby po internetu. Jejich zavedení je ale logisticky ještě náročnější a v dohledné době se s ním v Česku nepočítá.