Voliči více důvěřují Klausovi ml. než Fialovi. ODS přesto zvažuje jeho vyloučení

PRAHA V sobotu odpoledne bude ODS na výkonné radě zvažovat, jak naložit s Václavem Klausem mladším. A to kvůli jeho výrokům ve sněmovně. Z interních průzkumů ODS, které LN získaly, přitom vyplývá, že Klaus je nejpopulárnějším politikem strany.

Jak ale zjistily LN, občanští demokraté se tím připraví u voličů o populárnější a důvěryhodnější postavu, než kterou je předseda i kandidáti do voleb do Evropského parlamentu. Vyplynulo to z interního průzkumu, který si ODS loni ke konci roku zadala u agentury Ipsos, s níž dlouhodobě spolupracuje. Redakci se jeho výsledky podařilo získat.



Václav Klaus mladší v týdnu přirovnal schvalování zákonů kvůli EU k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Následovala výzva od vedení občasných demokratů, aby opustil poslanecký klub. A dost možná ho ODS i vyloučí ze strany. Mezi voliči se však těší vyšší důvěře než samotný předseda strany Petr Fiala. Vyplynulo to z výzkumu společnost IPSOS, která pro občanské demokraty sondovala nálady veřejnosti loni v listopadu na relativně vysokém vzorku 2032 respondentů.

Devadesát sedm procent voličů, kteří se plánují zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, v průzkumu uvedlo, že Klause zná. A 57 procent z nich ho navíc považuje za důvěryhodnou osobnost.

Čísla u Petra Fialy dopadly hůře. Znal ho vzorek 77 procent dotázaných a důvěryhodný byl pro 30 procent. V klání šéfa občanských demokratů předběhl i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Jednička eurokandidátky hnutí ANO Dita Charanzová v průzkumu byla známá u čtvrtiny respondentů a devět procent z nich ji označilo za důvěryhodnou političkou. Průzkum vznikl v době, kdy nebyly známé kandidátní listiny pro evropské volby.

Nemusí to oslabit

Lidé z okolí předsedy Fialy upozorňují, že syn bývalého prezidenta Václava Klause má ve skutečnosti voliče z řad SPD, KSČM a ANO. „Je oblíbený u voličů, kteří fakticky ODS nevolí,“ řekl LN nejmenovaný člen „modrého“ týmu. Případný Klausův odchod podle něj volebními výsledky v květnových volbách do Evropského parlamentu výrazně nezahýbe. Podrobnější data například ukazují, že mladého Klause hodnotí jako arogantního výrazněji voliči ODS než zbytek populace.

Sám Fiala se možnou ztrátou voličů odchodem Klause podle svých slov nezabývá. „Václav Klaus mladší je jistě díky svým kontroverzním výrokům a svému příjmení znám napříč politickým spektrem. Důvěra u voličů a potenciálních voličů ODS je ale něco zcela jiného. Současná situace byla neudržitelná právě proto, že Václav Klaus mladší vystupoval proti programu a politice ODS. Jestli něčím mohli být voliči zmateni, tak právě tímto, a proto mohli váhat nad volbou ODS,“ napsal LN Fiala. Pro Jana Herzmanna, který se průzkumy veřejného mínění zabývá třicet let, má Klausova obliba u veřejnosti dvě vysvětlení. Kromě jména je to způsob komunikace.

„Zatímco Václav Klaus se soustřeďuje na to, aby se stal opinion makerem, influencerem, jehož stanoviska budou – i díky velmi kontroverzním formulacím – hodně sledována, Petr Fiala komunikuje spíše zdrženlivě, někdy možná trochu neurčitě a politiku se snaží ovlivňovat spíše konkrétními kroky na půdě ODS a Poslanecké sněmovny než komunikací na sociálních sítích,“ řekl LN Herzmann.

Upozornil také, že Klausovu popularitu výrazně posiluje fakt, že se staví proti EU. „Klaus se těší velké důvěře zejména mezi těmi, kdo chtějí nějakým způsobem, třeba hlasováním v evropských volbách, vyjádřit svůj kritický postoj k EU. Stal se jedním z hlavních mluvčích tohoto názorového proudu,“ dodal.

Menší obliba Klause u voličů ODS může podle znalců poměru u občanských demokratů souviset s jejich spíše proevropsky smýšlející základnou. Té jeho názorový profil nevyhovuje.