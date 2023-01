Voličské průkazy řadě lidí nepřišly, mimořádné sobotní doručování pošta vzdala

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík uvedl, že do čtvrtku dostali jen 16 elektronicky podaných stížností na doručování voličských průkazů. „Tyto reklamace vyřizujeme přednostně, aby lidé mohli jít volit. Někde se stalo, že dopisy ležely na poště, ale adresáti nedostali do schránky oznámení o uložení zásilky. Tam šlo o pochybení jednotlivých zaměstnanců,“ uvedl.

A podobně to vidí i v případě problémů, které zažili klienti na brněnské poště, kde jim pracovnice odmítly doporučené dopisy vydat. „Pracovnice na přepážkách vědí, že mají vstřícně vydávat i ty obálky s červeným pruhem, které byly adresátům oznámené v ten den. Lidé si je vždy mohou vyzvednout týž den večer,“ dodal.

To ale nejde na menších poštách, které zavírají dříve. Možnost mimořádného sobotního doručování obálek s červeným pruhem sice podle něj Česká pošta zvažovala, ale nakonec se konat nebude. „Bohužel by to nebylo možné v tak krátké době zorganizovat,“ vysvětlil Vitík.

Pošťačka odmítla doporučený dopis vydat

Naštvání pociťují kvůli komplikacím s prezidentskými volbami například Sandra Pašková a její partner z Brna. Patří mezi desítky, ale možná i stovky lidí, kteří sice včas požádali o voličské průkazy a městské úřady jim je obratem poslaly, avšak do pátečního rána je nedostali.

„Až v pátek kolem poledne, když jsme nebyli doma, nám nechala doručovatelka ve schránce oznámení o uložení zásilky. Odpoledne jsme pro průkazy jeli, protože jsme chtěli volit, ale narazili jsme. Na brněnské pobočce České pošty v Zemědělské ulici nám odmítli dopisy vydat. Prý máme přijít až v pondělí,“ líčí Pašková.

Na poště, která zavírá už v 16 hodin, stála odpoledne fronta lidí. Pašková brzy zjistila, že kromě ní a partnera čekají na voličský průkaz i další lidé. „Slečna před námi se dohadovala s pracovnicí pošty, která jí řekla, že má přijít až v pondělí. Slušně jí vysvětlovala, že čeká na voličský průkaz, který potřebuje hned. Bohužel se nakonec nechala odbýt a odešla s nepořízenou. Já se ale vzdát nechtěla. Omluvila jsem se všem lidem ve frontě, že je zdržím, a řekla jsem, že se odtamtud bez průkazů nehneme. A lidé nás podpořili, byli tam asi čtyři další, kteří také čekali na voličský průkaz.“

Poštovní úřednice nejdříve tvrdila, že dopisy s červeným pruhem určené do vlastních rukou Paškové a jejího partnera jsou v takzvaném depu a k vyzvednutí by měly být až následující den, ale jelikož o víkendu je pošta zavřená, adresáti je mohou získat nejdříve v pondělí. Když Pašková trvala na tom, ať úřednice ověří, kde dopis přesně je, nejdříve odmítala, ale nakonec vyhověla a zjistila, že již je na dané poště.

„Ani tím ale naše martyrium neskončilo. Zaměstnankyně pošty tvrdila, že není její povinností přehrabávat se v pytli s dopisy, který tam nechal doručovatel,“ popisuje pokračování Pašková.

Jelikož si zarputile trvala na svém, nakonec se jí i jejímu partnerovi podařilo průkazy získat a mohli jít volit. Zkušenost je to ale podle ní otřesná. „Byl to velmi nepříjemný a vysilující boj. A předpokládám, že ne každý na to má nervy. Obratem píšeme s partnerem otevřený dopis vedení České pošty s výzvou, aby v sobotu mimořádně doručovali všechny obálky s červeným pruhem. Je to jediná možnost, jak budou moci jít volit i ostatní lidé, kteří se nedočkali voličského průkazu,“ dodává Pašková.