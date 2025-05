Voličský průkaz 2025: kdy a jak žádat a kde ho vyzvednout

Jak žádat o voličský průkaz

O průkaz lze zažádat písemně na poště, kde je ale kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Osobně lze požádat o voličský průkaz na obecním úřadě. Elektronicky je to pak možné pomocí datové schránky.

Kdy o průkaz požádat

O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost, a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb, pokud se jedná o osobní žádost na obecním úřadě v místě bydliště.

Voličský průkaz pro volby probíhající v pátek 3. října a sobotu 4. října Nejdříve se může o voličský průkaz požádat od okamžiku vyhlášení voleb, přesněji jakmile vyhlášení vyjde ve Sbírce zákonů, což bývá cca dva až tři pracovní dny po vyhlášení prezidentem.



Nejzazší termíny jsou: pro písemnou nebo online žádost :

nejpozději do 16:00 v pátek 26. září (7 dní před prvním dnem voleb)

: nejpozději (7 dní před prvním dnem voleb) pro osobní žádost na úřadě:

nejpozději do 16:00 ve středu 1. října (2 dny před volbami)

Volby do Poslanecké sněmovny

Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí. S voličským průkazem si tak člověk teoreticky může vybrat, ve kterém kraji podpoří danou kandidátku.

Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.

Volby do Senátu

Pokud má volič trvalé bydliště v zahraničí, je nutné zapsat se u příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. „Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, mohl tento úřad požádat o vydání voličského průkazu i pro volby do Senátu. Pokud tak volič učinil, bylo mu umožněno na vydaný voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých se volby konaly,“ píše ministerstvo vnitra redakci iDNES.cz. Na samotné volby je ale nutné přijet do Česka.

Pokud má volič trvalé bydliště v České republice, může s voličským průkazem volit pouze ve svém volebním okrsku, může to být ale v jakékoliv volební místnosti.

Volby do Evropského parlamentu

S voličským průkazem lze volit v jakékoli volební místnosti v Česku. Při volbách do europarlamentu je totiž celá republika považována za jeden obvod. V těchto volbách bude možné volit korespondenčně, ovšem jen ze zahraničí.

Prezidentské volby

I u prezidentských voleb tvoří celá země jediný obvod. S voličským průkazem tak bude možné volit kdekoliv. I tyto volby spadají do těch s možností hlasovat poštou. Ovšem jen pro občany bydlící v zahraničí.