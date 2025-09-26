„Problém je plošný, někomu se nešlo na portál přihlásit, někomu nešla odeslat žádost. Doporučovali jsme proto žádost zaslat datovou schránkou. Datová schránka je potřeba i při podání přes Portál občana, proto se nebude termín pro podání prodlužovat. Na zjištění příčiny pracujeme, zatím není jasná,“ uvedl Palata.
Elektronickou formu podání žádosti do středy využilo 50 tisíc žadatelů. Osobně si budou moci lidé průkaz vyžádat ještě do 1. října. S průkazem budou moci lidé hlasovat nejen ve kterékoli volební místnosti v Česku, ale i na ambasádách v zahraničí. Vzor žádosti je na webu ministerstva vnitra.
Voličské průkazy pro sněmovní volby, které se v Česku letos uskuteční 3. a 4. října, začaly úřady vydávat 18. září. Zašlou jej na adresu, kterou žadatel uvedl, nebo vydají osobně jemu či jeho zástupci. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
Voličský průkaz je před hlasováním nutné odevzdat volební komisi, a to i v případě, pokud by se volič nakonec rozhodl hlasovat v domovské obci. Teprve po odevzdání průkazu dostane volič hlasovací lístky a obálku.
