Volné cestování po první dávce očkování je plné trhlin. Státy za hranicemi to vidí jinak než Česko

PRAHA Ačkoli se Česko odvolává na reciprocitu se sousedy a slibuje volné cestování už po první dávce vakcíny, za hranicemi to vidí jinak. A většinou se striktně drží dvoudávkové politiky.

Cestování s okolními státy by se mělo přiblížit době předcovidové, slíbil včera na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pro cesty mezi Českou republikou a Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem bude podle něho stačit už první dávka očkování proti covidu-19, a otevře se tak standardní turistika. Recipročně. Ale právě v tom je háček. A zmatek.



Ačkoli Vojtěch zmínil ve výčtu zemí i sousední Německo, český velvyslanec v Berlíně Tomáš Kafka takový optimismus nesdílí a tvrdí, že s Německem se dohoda udělala jen v obecnější rovině – o uznání prozatímních papírových potvrzení. „Reciprocita v případě očkování mezi ČR a Německem není. Německo nadále vyžaduje plné očkování plus čtrnáct dní od druhé dávky,“ řekl pro Lidovky.cz. Cestující z Česka podle něho mohou buď v Německu do 48 hodin po příjezdu absolvovat antigenní test a opustit karanténu s tím, že se mohou následně věnovat i turistice. „Nebo, jak se domníváme, lze přijet do Německa s aktuálním českým testem, který by však měli nahrát do německé digitální registrace. Pokud by tedy v zemi byli déle než 24 hodin, což je limit, v jehož rámci je do země umožněn beztestový vstup,“ dodal Kafka.

Zcela doladěné není ještě ani volné cestování s Chorvatskem, do kterého včera vyjel první vlak českých turistů. Prozatím ještě s povinným antigenním testem. „Pro očkované Čechy by mělo být možné volně cestovat na dovolenou do Chorvatska už po 1. dávce – doladíme během víkendové návštěvy Chorvatska,“ napsal v pátek ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na Twitteru.



A další dobrá zpráva: pro očkované Čechy by mělo být možné volně cestovat na dovolenou do Chorvatska už po 1. dávce - doladíme během víkendové návštevy Chorvatska. #Dovolena2021 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 28, 2021

Neexistenci reciprocity nakonec po dotazech serveru Lidovky.cz přiznal i Černínský palác. „Reciprocita se všemi státy v tuto chvíli nastavena není. Pravidla očkovaných Čechů do zahraničí se liší podle jednotlivých států. Například vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce, Německo ale vyžaduje potvrzení o úplném očkování, od kterého uběhlo minimálně 14 dní,“ sdělila mluvčí resortu Eva Davidová. „Zároveň platí, že jednání nejsou u konce,“ dodala.



Jisté jen Maďarsko

Na co si lze s jistotou vsadit, je jedině Maďarsko. To skutečně uznává reciprocitu a do země lze za turistikou vycestovat už po jedné dávce. „Volnost dostává český občan v případě dvoudávkové vakcíny po 22. dnu od první dávky,“ potvrdil pro Lidovky.cz velvyslanec v Budapešti Tibor Bial. Maďaři navíc uznávají Čechy vydané a jen česky psané kartičky, tedy potvrzení o první dávce, stejně tak Česko uznává potvrzení Maďarů. To je ovšem i v angličtině.

Pokud jde o sousední Rakousko, které zrušilo s Českem hraniční kontroly, to Čechy po jedné dávce plus 22denní lhůtě v zemi vítá, požaduje ale extra glejt od lékaře. „Prozatím si lidé musí dojít k lékaři pro potvrzení o očkování první dávkou. Dvojjazyčný dokument je na webu naší ambasády,“ řekla pro Lidovky.cz velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková.

V případě Slovenska je po českých občanech požadována povinná elektronická registrace a test. Očkovaným (ovšem plně dvěma dávkami), těm, kdo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19 a osobám mladším 18 let stačí splnit povinnost registrace, test podstupovat nemusí.

Bezproblémový vstup do Česka mají po 22 dnech od první dávky i Poláci a Slovinci. Na své území ale vpustí Čechy bez testů až po kompletním očkování.

Kromě okolních států budou moci od úterý za turistikou do ČR podle šéfa české diplomacie také očkovaní lidé z Izraele, Austrálie, Thajska, Nového Zélandu, Singapuru a Jižní Koreje. Otevřena jim bude turistika a budou moci využívat i hotely a restaurace.