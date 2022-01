Volný přichází o svůj Blok. Uskupení se od něj po aféře s neschopenkou distancuje

Předsedkyně Volného bloku Jana Volfová v úterý ráno zveřejnila na webu strany prohlášení, ve kterém uvedla, že s ohledem na medializování Lubomíra Volného za zneužívání sociálních dávek je donucena učinit několik kroků.

V prvním z nich píše, že se strana distancuje a odsuzuje všechny formy a způsoby zneužívání sociálních dávek. „Takové jednání považujeme obecně za zavrženíhodné a za neslučitelné s principy a idejemi naší strany!,“ stojí v prvním bodě.

V něm Volfová poukazuje na Volného nemocenskou. Exposlanec v posledních dnech totiž čelil kritice, že zatímco pobíral nemocenské dávky, pravidelně se účastnil demonstrací proti covidovým opatřením. Bývalý politik v objíždění demonstrací během pracovní neschopnosti však nevidí problém.

Odpojení se od všeho, co nás spojuje se značkou Volný blok

Volný nemocenskou pobíral od října 2021. Údajně kvůli problému, který si přivodil v minulosti jako basketbalista. Protože začal pobírat nemocenskou týden před koncem mandátu, byla ještě odvozená od poslaneckého platu. Poukázal na to Radiožurnál.

Bývalý poslanec a lídr strany Volný blok v posledních měsících navštívil několik demonstrací po celé republice. Lidé na nich protestovali nejčastěji proti očkování a proti covidovým opatřením. Redakci iDNES.cz k tomu řekl, že na shromáždění chodit „může“.

V dalším bodě Volfová poukazuje na to, že strana zahájila nutné kroky vedoucí k návratu tradičního názvu strany. „Odpojení se od všeho, co nás jakýmkoliv způsobem spojuje s, podle nás, zdiskreditovanou značkou Volný blok - název strany, logo a další grafické symboly,“ píše v prohlášení předsedkyně strany.

V něm zároveň uvádí, že podala podnět ke Smírčí komisi strany. „Ve věci šíření pomluv a veřejného křivého obvinění mé osoby za údajné oznámení médiím o zneužívání sociálních dávek Lubomírem Volným,“ dodává v prohlášení Volfová.

Na její slova již stihl na Facebooku strany Volný blok i na webu Volný blog reagovat sám exposlanec Volný. Ten své prohlášení nazval „Rozumná, ale zbytečně komplikovaná a krvavá, kapitulace Jany Volfové. Proč tak složitě a proč za cenu politické krve?“

„Porušování vlastních stanov a vytvoření situace, kdy členové nejsou členy a Česká suverenita byla nelegálně přejmenována na Volný. Proč nelegálně, když to šlo udělat legálně, kdo se k čemu chystal - zneplatnění mandátů poslanců neexistující strany?,“ reaguje v prohlášení exposlanec.

Ten v závěru svého vyjádření také mluví o vyhrožování a udávání. „Pokud by to byla pouhá chyba, dala by se v souladu se stanovami napravit, vzhledem k okamžitému šíření lží a pomluv mezi členskou základnou, vyhrožování a udáváním pro nespáchaný přestupek ve stylu STB a opakovanou lží v níže uvedeném tiskovém prohlášení,“ pokračuje v prohlášení exposlanec.

Svou reakci uzavírá slovy: „Osobně dnes předpokládám spíše úmyslné plánování budoucího vydírání poslanců navolených za Volný blok, jejichž legitimita by začala být zpochybňována, pokud by plnili sliby voličům.“