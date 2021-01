Volný se podle předsedy sněmovny Vondráčka mohl dopustit trestného činu, hlasovat ale může

Praha Nezařazený poslanec Lubomír Volný se podle předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO) mohl dopustit trestného činu, když fyzicky napadl poslance. Novinářům Vondráček řekl, že i když byl Volný pro dnešek vykázán z jednací síně, může hlasovat. Incident, při kterém se Volný násilím domáhal puštění vypnutého mikrofonu bude posuzovat mandátový a imunitní výbor. Ten se zřejmě bude zabývat i tím, že Volný a další nezařazený poslanec Marian Bojko odmítli ve Sněmovně nosit roušky.

„Už vůbec to, že (Volný) vstoupil do prostoru předsedajícího a začal mačkat knoflíky a fyzickou silou se domáhal jednání, je nepřístojné jednání ve smyslu jednacího řádu, už to si zaslouží disciplinární řízení,“ uvedl Vondráček. Je podle něj otázkou, zda fyzickým napadením poslance, který přišel předsedajícímu pomoct, se nedopustil skutkové podstaty trestného činu a zda se tím nebude zabývat i policie.



Vondráček je přesvědčen to tom, že nenošení roušek, které mají pomoci proti šíření epidemie koronaviru, není politický projev v souvislosti s výkonem mandátu, který je chráněn ústavou. „Tohle je spíš občanská neposlušnost a zjevné porušení vládního opatření,“ uvedl. Volný a Bojko podle něj přestupek spáchali. Roušku neměli nasazenou ani v kuloárch, ani v dalších běžných prostorech dolní komory. Na případ se podle něj nedá ani vztahovat pravidlo o nenošení roušky na pracovišti, protože poslanci nedodrželi rozestup dvou metrů. Podnět k prověření tohoto přestupku bude řešit policie. I v tomto případě se podle Vondráčka mohou poslanci odvolávat na imunitu, v tom případě by i to posuzoval mandátový a imunitní výbor.



Víc než vykázat Volného z jednacího sálu do konce dne nemůže Vondráček podle svých slov udělat. Konstatoval, že i tak má poslanec právo hlasovat, jako předseda Sněmovny tak dal Vondráček příslušné pokyny. „Každý si za svoji trapnost odpovídá sám,“ okomentoval Vondráček Volného incident s tím, že zřejmě „není člověk, který by ho volil“.

Pokud by poslanci znovu porušili povinnost nosit roušku, budou podle Vondráčka napomenuti, potom by mohli být vykázání z jednání. Bojko si po napomenutí roušku nasadil, uvedl Vondráček.