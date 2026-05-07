Volby by vyhrálo ANO, Motoristé by se do Sněmovny nedostali, zjistil průzkum

  8:49
Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO, které by získalo 32,5 procenta hlasů. Druhou ODS by volilo 14,8 procenta občanů, třetí hnutí STAN má podporu 14,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti, Motoristé nikoliv. Zjistil to průzkum agentury NMS pro Novinky.cz
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi Sněmovny (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny dál zůstávají vládní Motoristé. „Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Nové hnutí Martina Kuby mělo v dubnovém průzkumu podporu 4,1 procenta, v květnu mu preference klesly o 1,3 procentního bodu.

Opoziční ODS a STAN si v porovnání s dubnem mírně polepšily, naopak Piráti spadli z osmi procent na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny za předvolební koalici SPOLU, by získali okolo 2,5 procenta.

Vládní hnutí SPD Tomia Okamury si v květnu polepšilo na 8,7 procenta z dubnových 7,4 procenta. Podle politologa Univerzity Karlovy Michala Malého dokáže Okamura zvedat témata, která jsou pro jeho voliče důležitá, například sjezd sudetských Němců v Brně.

Stále pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny se nacházejí Motoristé, v květnu by získali 4,8 procenta. Právě tato strana a její politici zaznívali nejčastěji v odpovědi na otázku, co dotazované v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich politiky označila za zklamání zhruba pětina respondentů, uvedly Novinky.cz.

Průzkum agentury NMS se konal od 30. dubna do 5. května mezi 1022 respondenty.

