Volby by vyhrálo ANO, Motoristé by se do Sněmovny nedostali, zjistil průzkum

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny dál zůstávají vládní Motoristé. „Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Nové hnutí Martina Kuby mělo v dubnovém průzkumu podporu 4,1 procenta, v květnu mu preference klesly o 1,3 procentního bodu.
Opoziční ODS a STAN si v porovnání s dubnem mírně polepšily, naopak Piráti spadli z osmi procent na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny za předvolební koalici SPOLU, by získali okolo 2,5 procenta.
Vládní hnutí SPD Tomia Okamury si v květnu polepšilo na 8,7 procenta z dubnových 7,4 procenta. Podle politologa Univerzity Karlovy Michala Malého dokáže Okamura zvedat témata, která jsou pro jeho voliče důležitá, například sjezd sudetských Němců v Brně.
Stále pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny se nacházejí Motoristé, v květnu by získali 4,8 procenta. Právě tato strana a její politici zaznívali nejčastěji v odpovědi na otázku, co dotazované v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich politiky označila za zklamání zhruba pětina respondentů, uvedly Novinky.cz.
Průzkum agentury NMS se konal od 30. dubna do 5. května mezi 1022 respondenty.