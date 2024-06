Von der Leyenová chce zachovat nynější koalici. Čelili jsme zásahům do voleb, řekla

CDU/CSU vyhrála se zhruba 30 procenty, následuje pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD), která díky 15,6 procenta hlasů získá 15 europoslaneckých mandátů. AfD dosud měla devět europoslanců. Vzestup krajně pravicových stran je patrný i v dalších evropských státech. Ve Francii volby vyhrálo Národní sdružení Marine Le Penové.

Pro von der Leyenovou budou následující týdny ve znamení boje o obhajobu klíčového postu. Nejprve si musí na neformálním summitu 17. června a následném zasedání Evropské rady na sklonku měsíce zajistit podporu kvalifikované většiny lídrů členských zemí. To by měla být formalita, dvanáct z nich se hlásí k její domovské EPP, získání dalších pár hlasů by neměl být problém. Hlasování v Evropském parlamentu bude mnohem dramatičtější.

Šéf CDU Friedrich Merz očekává, že von der Leyenová zůstane po úspěšných eurovolbách šéfkou Evropské komise. Ta na odpolední společné tiskové konferenci s Merzem prohlásila, že chce i nadále spolupracovat s liberály a sociálními demokraty, aby Evropa měla stabilní vedení.

„Vycházíme z toho, že Ursula von der Leyenová bude příští šéfkou Evropské komise,“ řekl Merz. Dodal, že očekává, že výsledek voleb, ve kterých v Německu zvítězila konzervativní unie CDU/CSU v čele právě s von der Leyenovou, bude vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze respektovat.

Von der Leyenová novinářům řekla, že je očividné posílení stran v krajním pravém i levém politickém spektru. „Největší odpovědnost nyní nesou strany politického středu,“ řekla. „Všichni chceme silnou Evropu, která je schopná jednat. V těchto turbulentních časech potřebujeme kontinuitu. Chceme spolupracovat se všemi, kteří jsou proevropští, kteří podporují Ukrajinu a kteří respektují právní stát,“ poznamenala.

Von der Leyenová se také ohlédla za svým současným mandátem. Vyzdvihla sílu Evropské unie, která pod jejím vedením musela čelit jak pandemii covidu-19, tak ruské válce na Ukrajině, která vedla také k velkému nárůstu cen energií.

Von der Leyenová sdělila, že během voleb do Evropského parlamentu musela Evropská unie čelit „mnoha vnějším zásahům do veřejného mínění“. Dodala, že EU byla úspěšná v odrážení těchto pokusů, ale přiznala, že nebylo možné odhalit všechno.

Lidovecká frakce EPP, jejíž součástí je i unie CDU/CSU, získala v evropských volbách 185 mandátů a zůstává největší politickou skupinou v 720členném Evropském parlamentu. Na druhém místě skončila frakce socialistů a demokratů (S&D) se 137 mandáty a na třetím místě je liberální Obnova Evropy (Renew Europe) s 80 mandáty.

V teoretické rovině se může spolehnout na podporu všech europoslanců z EPP a dvou spřátelených frakcí, dohromady jde o 403 mandátů. Ke zvolení potřebuje alespoň 361. Na první pohled je volba formalitou, historie hlasování v Evropském parlamentu však hovoří jinak. Žádná z frakcí nehlasuje zcela jednotně, vždy se najde alespoň deset procent europoslanců, kteří jdou názorově proti.