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EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let, oznámila šéfka EK

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  11:10aktualizováno  11:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií
Evropská komise chce zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by si pak mohly založit účet jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Komise Ursula von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Návrh s názvem EU Kids Act představí Komise ve čtvrtek. Von der Leyenová zároveň uvedla, že chce změnit základní pravidlo, podle kterého budou muset platformy prokázat, že jsou bezpečné.

„Mladí Evropané dnes tráví u obrazovek čtyři až šest hodin denně. Algoritmy jsou navrženy tak, aby je udržely co nejdéle u obrazovky a přiměly je pokračovat ve scrollování,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.

Podle ní si dopad sociálních sítí na děti stále více uvědomují také rodiče. „Rodiče nám říkají, že jejich děti kvůli tomu méně spí, jsou úzkostnější a v některých případech si ubližují,“ řekla.

Von der Leyenová v této souvislosti připomněla také případ čtrnáctileté Belgičanky Oléy, která si vzala život poté, co čelila kyberšikaně.

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