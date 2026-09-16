„Mladí Evropané dnes tráví u obrazovek čtyři až šest hodin denně. Algoritmy jsou navrženy tak, aby je udržely co nejdéle u obrazovky a přiměly je pokračovat ve scrollování,“ uvedla šéfka unijní exekutivy.
Podle ní si dopad sociálních sítí na děti stále více uvědomují také rodiče. „Rodiče nám říkají, že jejich děti kvůli tomu méně spí, jsou úzkostnější a v některých případech si ubližují,“ řekla.
Von der Leyenová v této souvislosti připomněla také případ čtrnáctileté Belgičanky Oléy, která si vzala život poté, co čelila kyberšikaně.