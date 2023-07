Vondra k návštěvě Zelenského v Česku: My jsme byli na Ukrajině jako první. To se nezapomíná

Lidovky.cz: Co návštěva Volodymyra Zelenského pro Českou republiku znamená?

Česko pomáhá Ukrajině vydatně, byli jsme s Poláky a Balty první, kteří zatroubili v Evropě, když válka začala, že Ukrajině musíme pomoci. Že je to jednoznačně v našem zájmu. Je určitě správně, že to ukrajinský prezident touto návštěvou ocenil. To je ten bilaterální rozměr. A pak je tu druhý rozměr, a to je načasování návštěvy těsně před summitem NATO příští týden ve Vilniusu, kde se určitě bude o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu mluvit. Ukrajina logicky pro tuto debatu potřebuje spojence.

Lidovky.cz: Dáváte tedy Zelenského misi do souvislosti s nadcházejícím summitem NATO Vilniusu?

Ano. Nenavštívil jen Českou republiku, byl i v Bulharsku a po Praze letěl do Turecka, už i předtím navštěvoval všechny velké evropské země. Tedy nepochybně to s tím také souvisí.