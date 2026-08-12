„Nemyslím, že jde jednoduše opravit,“ odmítl nový zákon i související normu senátor z klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík.
„Kde se vzal ten návrh zásahu do ústavy?“ ptala se jeho kolegyně Miroslava Němcová.
Místopředseda ANO Radek Vondráček zákon jako celek i úpravu omezující prezidenta hájil. „Je právo poslance dát pozměňující návrh, je to demokratický výdobytek,“ řekl senátorům Vondráček.
Změnu navrhl jeho jmenovec, poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček. „Jsem rád, že jsme se na tom ve vládní koalici shodli,“ řekl šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Hrad zákon označil za další pokus o omezení ústavních kompetencí prezidenta.
Balík se ohradil proti slovům místopředsedy ANO o Ústavním soudu jako „třetí komoře“
„Rozhodně to není protiústavní faul,“ řekl Vondráček. Na jednání výboru řekl, že očekává, že se někdo obrátí na „třetí komoru“, čímž myslel Ústavní soud. Proti takovému označení soudu se okamžitě ohradil senátor Balík, který jednání ústavně-právního výboru ve středu řídí kvůli nepřítomnosti Tomáše Goláně.
Před hlasováním se zeptal Vondráčka, zda na změně, která by měla dopad na pravomoci prezidenta, trvá.
„Poslanecká sněmovna se vyslovila a já na tom nehodlám nic měnit,“ řekl senátorům místopředseda ANO Vondráček.
Následně pro zamítnutí návrhu jako celku i související normy hlasovala většinu členů ústavně-právního výboru. Zdržely se jen senátorky Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Senát jako celek o tom bude jednat na schůzi, která bude příští týden.
A je zjevné že jak zákon o státních zaměstnancích, tak související norma, která omezuje prezidenta, se do Sněmovny vrátí.
V dolní komoře parlamentu mají ANO, SPD a Motoristé sobě většinu, a tak mohou očekávané veto Senátu přehlasovat.