Vondráček navrhne ukončení schůze sněmovny kvůli koronaviru. ‚Jde o preventivní opatření’

PRAHA Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) na začátku středečního odpoledního jednání navrhne, aby byly vyřazeny dosud neprojednané body a poté skončila 41. schůze dolní komory. Poslanci by se opět sešli na řádné schůzi v dubnu, řekl to novinářům. Jde podle něj o preventivní opatření kvůli novému typu koronaviru. Někteří poslanci se na Vondráčka obraceli s obavami.

Vondráček se pro tento krok rozhodl po konzultaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry, dohodly se na tom poslanecké kluby. „Mají pro to pochopení všichni. Je to preventivní opatření, jsme shromáždění 200 lidí, dalších 200 asistentů poslanců, plus stejný počet zaměstnanců,“ řekl Vondráček. Pokud by se ve sněmovně vyskytla infikovaná osoba, je podle šéfa sněmovny poměrně vysoké riziko, že by se nákaza rozšířila.