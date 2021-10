Pozval mě prezident, chtěl mě vidět, tvrdí Vondráček. Za cestu za Zemanem do ÚVN se omlouvá

Trvá na tom, že prezident Zeman před ním podepsal svolání ustavující schůze Sněmovny. Vondráček Impulsu řekl, že bude jednat s Hradem o tom, aby zveřejnil fotografie, které pořídil ředitel odboru protokolu Vladimír Kruliš.



Vzápětí poté, co skončil Vondráčkův telefonický rozhovor pro Impuls, poslala jeho mluvčí Barbora Štenglová prohlášení šéfa Sněmovny pro média. I v něm tvrdí, že ho pozval prezident, ale prostřednictvím kancléře Vratislava Mynáře.

Do pokoje k Zemanovi mě zavedla ochranka, uvedl Vondráček

“Já byl přesvědčený o tom, že je vše řádně zkonzultováno s nemocnicí i ošetřujícím lékařem. U vstupu mě vyzvedla ochranná služba policie ČR a zavedla mě až do pokoje pana prezidenta, přičemž Miloš Zeman mě hned zdravil a zval dál. Že tomu nepředcházela konzultace s lékaři, mě následně překvapilo,“ uvedl Vondráček.

Personál ÚVN jeho a Mynářovu návštěvu u prezidenta zaznamenal. Z úcty k autoritě kancléře ale předpokládal, že byla konzultována s lékařem.



„Celá situace mě mrzí, byla to chyba a chápu rozladění vedení ÚVN. I když ředitel nemocnice jistě ví, že to není o mé osobě, tak přesto se jemu i dalším ošetřujícím lékařům omlouvám,“ napsal šéf Sněmovny.

Podepsal to přede mnou, nejsem lhář

Zdůraznil, že cílem návštěvy byl ústavní akt rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny. „Pan prezident mi osobně potvrdil, že nechtěl nechat marně uplynout lhůtu, zasedání svolá na 8. listopadu, a následně svolání vlastnoručně podepsal. Mrzí mě ale i to, že je zpochybňováno, jestli jsem vůbec u pana prezidenta byl, mluvil s ním a jestli svolání zasedání vážně podepsal on. Nejsem člověk, který by lhal, vymýšlel si. Navíc z respektu k panu prezidentovi, jeho úřadu, ale i veřejnosti bych si nic takového nikdy nedovolil,“ uvedl Vondráček.

Popírá, že komentoval zdravotní stav pana prezidenta. „Nejsem lékař. Nic takového mi nepřísluší. Proto jsem to ani nedělal a všechny takové dotazy jsem s ohledem na přání pana prezidenta odmítal. Popsal jsem pouze, jak na mě působil, a krátce i to, o čem jsme se spolu bavili,“ napsal do svého písemného prohlášení.

ÚVN se ve čtvrtek večer distancovala od Vondráčkových výroků, které se týkaly se zdravotního stavu prezidenta. „Informace o zdravotním stavu pana prezidenta byly poskytnuty výhradně jeho nejbližším,“ ohradila se nemocnice.

Vondráčka pro iDNES.cz kritizoval premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš i další politici. „Nevnímám to vůbec dobře. Je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval,“ uvedl Babiš. Lídr hnutí STAN Vít Rakušan přirovnal to, že třetí nejvyšší ústavní činitel vstoupí do nemocničního pokoje k prezidentovi bez vědomí lekařů, k banánové republice.