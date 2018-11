Vondráček se ve sněmovně setkal s exprezidentem Václavem Klausem

Praha Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) se v pátek setkal s bývalým předsedou dolní komory Parlamentu a pozdějším prezidentem Václavem Klausem. Schůzka se uskutečnila u příležitosti stého výročí vzniku Československa a Vondráček se chce podobně potkat i s dalšími svými předchůdci. Klaus, který opustil úřad hlavy státu na počátku roku 2013, po setkání uvedl, že nyní navštívil sněmovnu poprvé od roku 2010.

„Je čas těch sta let, je to chvilka nějakého zamyšlení, smíření a říct si, co se povedlo. Rád se potkám i s dalšími bývalými předsedy, doufám, že se to podaří zorganizovat,“ řekl Vondráček.



Klaus označil za to, co se Česku podařilo, období 90. let, kdy byl premiérem a ke konci dekády předsedou sněmovny. „Já jsem přesvědčen, že 90. léta byla nejúspěšnější dekádou v historii této země,“ řekl. Podle něj Česko nejlépe ze všech postkomunistických zemí zvládlo ekonomickou transformaci k tržní ekonomice.

Klaus i Vondráček uvedli, že tématem schůzky nebylo jednání o aktuální politické situaci. „Mě nenapadlo plést se do té stranické politiky současné doby. To už je pro mě passé,“ řekl Klaus. Podle něj se debata vedla spíš o novinkách ve sněmovně a o tom, jak se liší její nynější atmosféra od té dřívější. Doporučení, jak řídit dolní komoru, Klaus prý Vondráčkovi nedával.