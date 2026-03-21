Jurečka přidal k videu z demonstrace píseň Vondráčkové, ta se ohradila

  20:27aktualizováno  20:27
Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) sdílel na sociálních sítích video ze sobotní akce Milionu chvilek pro demokracii, které zobrazuje Letenskou pláň zaplněnou tisíci lidí. Ke klipu oslavujícímu vysokou návštěvnost protestu přiložil píseň Přejdi Jordán od Heleny Vondráčkové. Ta se následně ohradila, že k použití skladby nedala souhlas. Pokud ovšem její píseň je zařazená do knihovny sociální sítě, interpret si už nemůže vybírat, kdo ji ve svém příběhu použije.

Helena Vondráčková

Krátké video bývalého předsedy KDU-ČSL zobrazuje Jurečku, jak tleská záběrům ze zaplňujícího se parku, a doplňuje ho popisek „Letná je plná!“. Demonstraci proti vládě navštívilo až 250 000 lidí.

„Agentura MM Praha, s.r.o., jakožto exkluzivní zástupce paní Heleny Vondráčkové, reaguje jménem umělkyně na video reels, které zveřejnil pan Marian Jurečka na svých sociálních sítích ve vztahu k demonstraci na Letné dne 21.03.2026,“ stojí v prohlášení, které Vondráčková zveřejnila i na svém instagramovém účtu.

Píseň Přejdi Jordán v interpretaci umělkyně byla podle agentury užita bez zpěvaččina vědomí a souhlasu. „Paní Helena Vondráčková se distancuje od takového užití jejího uměleckého výkonu a výslovně uvádí, že si nepřeje být jakkoli spojována s politickými postoji či prohlášeními třetích osob,“ zdůvodňuje.

Řečníci na akci pořádané nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost kritizovali například snižování obranných výdajů či možné zestátnění veřejnoprávních institucí. Podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře chtěla demonstrace upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a na kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim podle něj směřují.

Na akci vystoupilo několik řečníků z řad českých umělců, včetně herců Zdeňka Svěráka či Ivana Trojana.

marianjurecka

Letná je plná a další lidé stále přicházejí. Díky, že vám to není jedno! ✌️

A podle křečovitých útoků vůči účastníkům demonstrace, které spustila řada vládních politiků na svých sítích, je vidět, že to není jedno ani jim. Sledují a moc dobře vidí, že tu stále je obrovské množství lidí ochotných se postavit za správnou věc.

Ano, vyhráli volby a teď vládnou. To ale neznamená, že je tahle země jejich a že si můžou dělat úplně cokoli. Pohrdat zákony, odhlasovávat beztrestnost pro své členy nebo umlčovat občanskou společnost podle ruského vzoru.

Proti tomu se musíme vždy ozvat. A vy jste se ozvali safra hlasitě. Díky za to!

Edit: Díky social týmu starostů za záběry. Je to důležité vidět, než zase začnou někteří psát, že vlastně skoro nikdo nepřišel

21. března 2026 v 15:46, příspěvek archivován: 21. března 2026 v 20:17
