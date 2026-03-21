Krátké video bývalého předsedy KDU-ČSL zobrazuje Jurečku, jak tleská záběrům ze zaplňujícího se parku, a doplňuje ho popisek „Letná je plná!“. Demonstraci proti vládě navštívilo až 250 000 lidí.
„Agentura MM Praha, s.r.o., jakožto exkluzivní zástupce paní Heleny Vondráčkové, reaguje jménem umělkyně na video reels, které zveřejnil pan Marian Jurečka na svých sociálních sítích ve vztahu k demonstraci na Letné dne 21.03.2026,“ stojí v prohlášení, které Vondráčková zveřejnila i na svém instagramovém účtu.
Píseň Přejdi Jordán v interpretaci umělkyně byla podle agentury užita bez zpěvaččina vědomí a souhlasu. „Paní Helena Vondráčková se distancuje od takového užití jejího uměleckého výkonu a výslovně uvádí, že si nepřeje být jakkoli spojována s politickými postoji či prohlášeními třetích osob,“ zdůvodňuje.
Řečníci na akci pořádané nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost kritizovali například snižování obranných výdajů či možné zestátnění veřejnoprávních institucí. Podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře chtěla demonstrace upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a na kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim podle něj směřují.
Na akci vystoupilo několik řečníků z řad českých umělců, včetně herců Zdeňka Svěráka či Ivana Trojana.