Moravskoslezský hejtman Vondrák rezignoval, vystřídal ho náměstek Krkoška

„Své podpory panu Pavlovi nelituji a učinil bych tak opět. Musel jsem vyjádřit názor, že prezidentem nemůže být člověk (Babiš), který mění názory podle toho, jak mu to vyhovuje. Nikdy se nevzdávám, ale jen s jednou výjimkou, to když jde o čest. Nebudu komentovat počínání lidí, kteří změnili názor a odvrátili se ode mne, jen oznamuji, že na svou funkci rezignuji,“ uvedl hejtman.

Hnutí ANO pak navrhlo na nového hejtmana 47letého Jana Krkošku, který nyní zastával pozici krajského náměstka pro cestovní ruch a v minulosti byl místostarostou Krnova. Ze 62 přítomných krajských zastupitelů jich Krkošku podpořilo 44 včetně koaličních zastupitelů za ODS a KDU-ČSL.. Pět zastupitelů bylo proti, a to Piráti, třináct se pak zdrželo hlasování.

„Chci panu Vondrákovi poděkovat za jeho práci, přičemž na tom nic nemění ani fakt, že v posledních měsících jsme se politicky názorově rozešli. Teď je však čas se vrátit k práci,“ uvedl nový hejtman Krkoška.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Jan Krkoška (ANO).

Nejostřejší reakci měla bývalá členka hnutí ANO a odvolaná náměstkyně Ostravy Kateřina Šebestová. „Řadím se mezi ty, kteří se k panu Vondrákovi zády neotočili. Je šílené, co se v Ostravě a na kraji stalo, že k puči stačí mít jiný názor. To jsou praktiky jako v padesátých letech,“ konstatovala krajská zastupitelka Šebestová.

Vondrák si byl svou pozicí dlouho jistý. „Chci dokončit svou práci a kraj čeká řada důležitých projektů,“ avizoval, že chce ve funkci hejtmana zůstat až do krajských voleb příští rok na podzim, ačkoliv už není členem Babišova hnutí.

Krajští zastupitelé za hnutí ANO ho ještě v březnu podpořili, jenže když se podařilo odvolat primátora Ostravy Tomáše Macuru, byť pro hnutí se ztrátou primátorské pozice, kterou si pro Jana Dohnala prosadila ODS, tak se pozornost zaměřila na hejtmana Ivo Vondráka.

Lídr KDU-ČSL Lukáš Curylo potvrdil, že hnutí ANO chce Vondráka odvolat, ten však nakonec sám rezignoval. „Dostali jsme od hnutí ANO informaci o změně na pozici hejtmana. Je to jejich vnitřní záležitost a my to podle koaliční dohody akceptujeme, je to jejich personální záležitost,“ uvedl Curylo.