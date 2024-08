Vosy teď shánějí maso pro své mladé, na konci léta přejdou na ovoce. Entomolog vysvětluje, jak se proti nim bránit

Podle něj není prokázané, že by byly vosy agresivnější. Jsou spíše urputné. Vosí dělnice prý nyní láká hlavně maso, kterým krmí své mladé, zatímco na ovoce se zaměřují obvykle až na konci léta.

Entomolog Jiří Skuhrovec z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Lidovky.cz: Co vyprovokuje vosu k útoku na člověka?

Mnozí lidé se je snaží zabít a máchají přitom kolem sebe rukama. V ten moment dojde u tohoto hmyzu k obrannému chování. Když do vás vosa bodne žihadlo, tak si vás chemicky označí pomocí vyloučených látek a stane se z vás terč pro ostatní. U sociálního hmyzu, kam vosy a sršně patří, funguje především chemická komunikace. A to velice precizně. Například je dokázáno, že pokud byste překryl jedince z hnízda jiným pachem a pustil ho zpět do hnízda, tak ho ostatní nepoznají a zabijí ho.

Lidovky.cz: Jak se vyhnout vosímu bodnutí? Jak se zachovat, pokud se vosa ocitne v naší blízkosti?