„Pošlapali 147 letou historii strany a stávají se tak jejími hrobaři. A toho já se určitě nechci účastnit,“ uvedl Votava.

„Je to smutné kam stranu dovedli. Poplivali i památku těch sociálních demokratů co umírali v komunistických lágrech nebo si nesli zdravotní následky do konce života. Musel bych se stydět do konce života,“ říká dlouholetý sociální demokrat z Plzeňského kraje, který nesnese to, aby demokratická strana kandidovala spolu s komunisty.

„Předsednictvo SOCDEM vyzývá hnutí STAČILO! ke společnému postupu do voleb. Spojme síly proti šíleným vládním záměrům, jinak budeme brzy čelit rozvráceným státním financím, zmrazeným důchodům, zvýšeným daním, privatizaci a návratu poplatků ve zdravotnictví a dalším vlnám zdražování,“ oznámila ve středu večer SOCDEM v tiskové zprávě.

SOCDEM chce jít s komunisty, kteří jsou pro referendum o odchodu z EU i z NATO

Pod názvem hnutí STAČILO! se skryli komunisté Kateřiny Konečné, v čele hnutí je Daniel Sterzik, který je známý pod přezdívkou Vidlák, pod kterou publikuje svůj blog. STAČILO! usiluje o referendum o odchodu z Evropské unie a z NATO.

Do obou organizací vstoupila Česká republika s tehdejšími premiéry za sociální demokraty – do NATO v roce 1999, když byl premiérem Miloš Zeman, do Evropské unie v roce 2004, kdy byl v čele vlády sociání demokrat Vladimír Špidla.

Podobně jako Votava se rozhodl stranu opustit i bývalý ministr Jiří Dienstbier, který snahu o spolupráci se Stačilo! označil za opakování zrady z února 1948.

Podle Dienstbiera se pod vedením Maláčové a Zaorálka rozhodla zopakovat zradu z února 1948. Tehdy se část sociální demokracie přiklonila ke kolaboraci s komunisty, kteří nastolili v Československu totalitní režim na 41 let. Část strany se s tím ale nikdy nesmířila a působila do pádu komunistického režimu v exilu.

Jiří Dienstbier Sociální demokracie se pod vedením Jany Maláčové a Luboše Zaorálka právě rozhodla zopakovat Fierlingerovskou zradu a kvůli snaze za každou cenu získat pár sněmovních mandátů vstoupit na kandidátku Stačilo! Jana Maláčová v únoru zdůvodnila ukončení spolupráce se Stačilo! tím, že Stačilo! nechce prosazovat levicová témata, je postaveno na antisystémovém programu a prosazuje totální blbosti jako referendum o vystoupení z EU. Na tom se od února nic nezměnilo. Já považuji Stačilo! za extrémistické, nacionálně konzervativní uskupení, jehož hodnoty jsou neslučitelné se sociálnědemokratickými. S touto politikou nechci být spojován a po 28 letech končím své členství v Sociální demokracii. 317 37

„Já dnes skončil,“ napsal na sociální síti X také bývalý místopředseda sociální demokracie Jiří Machovec.