„Pokud mu už bylo 15 let, je trestně zodpovědný a půjde do vězení. Nic jako pasťák ho nečeká. Jakožto mladistvý ale zamíří ve vězení na zvláštní oddělení,“ uvedl Suchomel.
Dodává, že většina věznic má pro mladistvé speciální oddělení, protože je nutné s nimi pracovat jinak než s dospělými vězni. Soud mladíkovi uložil detenci kvůli sexuální deviaci – agresivnímu sadismu. Ani ta ale podle Suchomela nemá vliv na jeho umístění do vězení.
„Mladík si odsedí dobu, kterou mu uložil soud, a na detenci naváže až po výkonu trestu,“ vysvětluje.
Zabezpečovací detence se ukládá jedincům, kteří mohou být kvůli duševním onemocněním nebo závislosti na návykových látkách považováni za zvlášť nebezpečné pro společnost a není je možné adekvátně léčit v běžných nemocnicích.
Detenční ústavy sice spadají pod Vězeňskou službu ČR, nejsou však vězením v pravém slova smyslu. Jde o zvláštní zařízení s ostrahou, kde probíhají léčebné, terapeutické a vzdělávací programy. Délku trvání detence určuje soud.
„Detence bude trvat tak dlouho, dokud to bude nutné a dokud bude plnit svůj účel. Nejde o trest, ale o ochranu jeho i společnosti,“ doplnil Suchomel.
K dvojnásobné vraždě došlo 20. února 2025 ráno po otevření prodejny Action v obchodní zóně u Labe v Hradci Králové. Jednu ženu útočník podle policie napadl přímo v prodejně, druhou v zázemí. Obě podlehly vícečetným bodným zraněním, a to i přes snahu lékařů o jejich záchranu.
Policie mladíka zadržela krátce po činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol byly negativní. Podle znalců byl v době útoku příčetný.