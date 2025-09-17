Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Soud rozhodne o žádosti vraha Vocáska

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu v září 1988. Popraven měl být v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku.

Jednání soudu se uskuteční videokonferenčně.

O podmínečné propuštění Vocásek usiloval již několikrát. Trest si nyní odpykává v Bělušicích na Mostecku, proto se jeho žádostí zabývá soud v Mostě.

Vocásek vraždil kvůli údajnému vyřizování osobních účtů a ze zištných důvodů a jeho zločiny se vyznačovaly velkou brutalitou.

Vocásek je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti. Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí.

Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.

Doživotí si kromě Vocáska v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.

