Neznámý žhář v Židenicích válčí s radnicí, zapaluje odstavené vraky aut

Zatímco Jana Šťastná minulý týden večer seděla v restauraci, někdo přímo za jejími zády zapálil odstavené osobní auto. „Někomu to možná přijde jako sranda nebo pachatele obdivuje, že vzal zákon do svých rukou. Mě to ale štve, protože to ničemu nepomůže, spíš naopak,“ zlobí se místostarostka brněnských Židenic (nez.) se zaměřením na životní prostředí.

Nešlo přitom o první takový případ, jedno vozidlo vzplálo cizím zaviněním už před měsícem. U vraku dodávky byla přiložena cedule se vzkazem místním politikům. „Pomník neschopnosti naší radnice. Tento vrak už rok parkuje na chodníku i během čištění a malování čar,“ napsal neznámý vandal.

Žhářskými činy zřejmě vyvrcholil problém, který Židenice sužuje několik let a o němž už MF DNES informovala. Zdejší podnikatel Radim Kačírek „zaplavil“ ulice desítkami svých nepojízdných aut, které mu zčásti slouží jako zásobárna náhradních dílů pro dodávky, jež půjčuje.

„Je šílené, co se tady děje. Někdo by se o to měl konečně postarat, protože to tady každému vadí. Lidé, kteří auto takhle odstaví, by měli být potrestáni. Myslím si, že zapálením vozidel chtěl dát někdo jasně najevo, že už ho to nebaví,“ láteřila starší obyvatelka při pohledu na ohořelé torzo prvního ze zapálených vozů.

Ten druhý zachvátily plameny v den blokového čistění. Kvůli tomu, že překáželo silničářům, si auto vysloužilo pokutu od Brněnských komunikací i policie. „To však asi nebylo dost, tak ho někdo musel večer zapálit. Kvůli tomu ohořely i dva stromy a na čerstvě vyčištěné ulici je opět nepořádek,“ stýská si Šťastná s tím, že na další úklid teď není prostor.

Zdlouhavé úřední kolečko

Židenice mají v evidenci 93 vraků, z nichž většina patří právě Kačírkovi. Procházející pár, se kterým hovořila redaktorka MF DNES, si navíc postěžoval, že podnikatel jim postavil auto na placené parkovací místo. „Policisté nám řekli, že už za ním byli, ale že jim neotevřel. Sami za ním jít nechceme, jelikož to vypadá, že by nám mohl něco udělat,“ uvedla dvojice.

Kačírek neotevřel dveře ani redaktorce. V minulosti žádost o schůzku odmítl a poskytl pouze stručné vyjádření. „Když tam není zákaz, parkovat si můžu, kde chci. A že si někdo stěžuje na dodávky? Vždyť je tam mohou parkovat moji zákazníci. Všechna auta mají espézetku a platnou technickou,“ prohlásil.

Radnice je na něj zatím krátká. „U všech vraků je nějakým způsobem rozběhnuté řízení o jejich odstranění. Nicméně obyvatelé už jsou kvůli nedostatku parkovacích míst dost frustrovaní, což bohužel vedlo k této nešťastné a především zbytečné události,“ komentuje Šťastná požáry aut. Těmi se podle ní proces odstranění problematických vozidel nijak neurychlil, navíc způsobily škodu na životním prostředí.

Odtažení vraků komplikuje fakt, že většina z nich stojí na místní silnici, která ze zákona patří městu. Radnice tak nejprve musí ohlásit podnět Brněnským komunikacím, které následně požádají silniční úřad o potvrzení, že se jedná o vrak. Teprve po obdržení tohoto potvrzení mohou vyzvat majitele k odstranění vozidla, na nějž má dva měsíce. Až po jejich uplynutí může být auto konečně odtaženo.

Kačírek však na tento postup vyzrává tím, že vždy krátce před vypršením lhůty vůz přesune o kus dál. Celé úřední kolečko pak musí začít nanovo.

Řeporyje? Příklad pro odvážlivce

Radnice se podle místostarostky snaží tento problém aktivně řešit a mimo jiné vyzývá občany, aby hlásili umístění vraků, čímž se celý proces může urychlit. Vedení městské části se však zároveň chce držet zákonných postupů a nehodlá tak následovat příklad pražských Řeporyjí, kde byly nežádoucí vraky přes noc posunuty do silnice tak, aby bránily v průjezdu – v takovém případě musejí být okamžitě odtaženy. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) následně přemístění aut, které je nezákonné, připisoval mimozemšťanům.

„Povysunutí auta do cesty, kde překáží, je trestný čin a ohrožuje zdraví. Může to být řešení pro odvážlivce, kteří se pohybují na hraně zákona, ale určitě ne pro zaměstnance radnice,“ podotýká Šťastná.

Pomoci s nepojízdnými auty v ulicích nedokáže ani městská policie. Dodávkou, která před měsícem shořela, se strážníci zabývali od loňského března. Když však nedokázali přimět majitele, aby ji odstranil, museli se obrátit na Brněnské komunikace. „V tomto případě vyčerpala městská policie všechny možnosti,“ sděluje mluvčí strážníků Jana Pokorná s tím, že další řešení je plně v kompetenci Brněnských komunikací.

I ty však – jak už bylo zmíněno – mají ohledně odstraňování nepojízdných aut svázané ruce. A to nejen v Židenicích. „Je to nešvar, který se táhne napříč Brnem. Nedá se říct, že by nějaká městská část počtem vraků vynikala,“ říká mluvčí městské společnosti Vladimíra Navrátilová.