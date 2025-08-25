Policisté rozplétají možný únos lodi na Vltavě, podezřelého zatím neobvinili

Dechová zkouška provedená po zadržení muže prokázala, že nebyl pod vlivem alkoholu. Test na drogy odmítl. Policie nyní čeká mimo jiné na kompletní lékařské zprávy a pokračují výslechy svědků i poškozených, informovala v pondělí policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
„Zatím nebyla stanovena žádná právní kvalifikace,“ uvedla mluvčí a dodala, že policisté zjišťují, co přesně se stalo.
Podle dosavadních informací skupinka několika lidí plula na lodi, jeden z nich pak napadl podle dosavadních informací ostatní. Ti vyskákali do Vltavy. Záchranná služba odvezla tři lehce zraněné do pražských nemocnic. Muž s lodí ujel a následně uvízl u pražského Radotína, kde jej zadrželi policisté.
Na zásahu, který předcházel zadržení muže s lodí, se podílel policejní vrtulník, hasiči i městská policie.