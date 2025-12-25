Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal, nebyli ale příbuzní. Motivem činu byly zřejmě osobní vztahy.
Soud nyní bude rozhodovat, zda obviněný půjde do vazby, informovala ve čtvrtek řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Obviněnému může hrozit až 18 let vězení.

Mluvčí uvedla, že muž ve středu dopoledne sám zavolal na tísňovou linku 158. Oznámil, že zabil svého známého, a poté zavěsil telefon.

Policisté byli na místě za několik minut. „V jednom z domů za užití donucovacích prostředků zadrželi muže. Při prohlídce domu policisté nalezli v jednom z pokojů osobu bez známek života. Bylo jasné, že se jedná o násilnou smrt,“ uvedla Michalíková.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté. Na místo vyjeli specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří zajistili stopy, jež následně budou vyhodnocovat. Soudní pitva potvrdila, že muž zemřel násilnou smrtí.

„Krajští kriminalisté i dnes na případu intenzivně pracují, provádí stále procesní úkony včetně výslechu podezřelého muže,“ dodala mluvčí.

