Jedenasedmdesátiletý Čekan, jenž v 90. letech zachránil před bankrotem fotbalovou Viktorii Žižkov, musí podle verdiktu uhradit způsobenou škodu.

„Trest uložený v polovině trestní sazby není trestem nepřiměřeně přísným,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Richard Petrásek. Čekanovu dřívější výpověď soudci označili za nevěrohodnou a účelovou.

Podle soudů bylo od začátku zjevné, že Čekanovy obchody buď vůbec neexistují, nebo nebylo možné čekat, že se uskuteční. Čekan navíc lidem, od nichž si půjčoval peníze, zatajil své exekuce, jejichž výše dosáhla i s úroky 25 milionů korun.

K jednomu z poškozených se navíc chodil dlouhodobě zadarmo stravovat do restaurace. Podle Čekanova tvrzení to byla odměna za to, že seznámil restauratéra s tehdejším šéfem České unie sportu, advokátem Miroslavem Janstou.

„Všichni poškození ho znali osobně, věděli, že se pohybuje mezi známými obchodníky. Vždy si vymyslel nějakou pohádku, aby od poškozených získal půjčku, přičemž vždy dopředu věděl, že ji nebude schopen vrátit. Využíval svoji auru a postavení úspěšného podnikatele z 90. let. Poškození mu důvěřovali,“ řekla o Čekanovi státní zástupkyně Jana Bachtíková.

Čekanovi hrozilo za podvod dva až osm let odnětí svobody. Podle státní zástupkyně je pětileté vězení přiměřené i vzhledem k postoji obžalovaného k celé věci - nulové sebereflexi, žádné omluvě a žádné snaze nahradit škodu.

Podnikatel vinu odmítal. K odvolacímu jednání nedorazil, dříve ale uvedl, že „v minulosti vydělal miliardy a je schopen je stále vydělávat“. Trval na tom, že své známé nijak nepodvedl a že měl ze své obchodní činnosti obdržet vysoké odměny, z nichž by pak peníze vrátil i s výnosem. Neúspěch obchodů sváděl na okolnosti doby, svůj zdravotní stav a také na uzavření banky Sberbank, v níž měl účty.

Uložený trest je souhrnný. Čekanovi už totiž dříve uložil brněnský soud tříletou podmínku za jiný podvod, který se podle Hospodářských novin týkal peněz určených na zprostředkování nákupu kamenolomu.

Čekan se počátkem 90. let vrátil z desetileté emigrace v Německu. Viktorii Žižkov odkoupil v roce 1992. Zadlužený třetiligový klub, který mířil k bankrotu a do divize, vrátil do první ligy. Podnikatel se zapojil i do privatizace - od Fondu národního majetku (FNM) odkoupil v roce 1993 státní podnik Elektroodbyt.

Nezaplatil za něj, majetek firmy rozprodal a na její zbylé nemovitosti si vzal stamilionové úvěry. FNM Čekana dlouho označoval za svého největšího dlužníka s dluhem 305 milionů korun, trestní oznámení fondu pro podvod ale policie odložila. Nepodařilo se totiž prokázat, že Čekan od počátku věděl, že nezaplatí. Čekan tvrdil, že k privatizaci Elektroodbytu nedošlo a že podnik nikdy nebyl řádně předaný jeho firmě Interkom.