Odložení kauz exkancléře Mynáře je definitivní, pomohla mu Zemanova slova

„V uvedené trestní věci byla stížnost poškozeného (Kanceláře prezidenta republiky, pozn. red.), podaná proti usnesení policejního orgánu o odložení podezření, státním zástupcem zamítnuta jako nedůvodná,“ sdělil serveru Seznam Zprávy Jiří Pražák z Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ).
Mynářovi pomohly podle serveru především výpovědi bývalého prezidenta Zemana. Třeba výpověď k lovům v hradní oboře v Lánech, kdy Mynář a jeho známí zastřelili bez uhrazení poplatků trofejní zvěř za 3,6 milionu korun, si podle policie protiřečí s předchozími vyjádřeními Zemana v médiích.
„Ačkoliv v pořadu Partie prezident republiky Miloš Zeman sdělil, že o bezplatných lovech nevěděl, v rámci podaného vysvětlení uvedl, že ústně pověřil vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře a ředitele Lesní správy Miloše Baláka, aby s jeho předchozím souhlasem zvali různé osoby na tyto lovy,“ píše se podle Seznam Zpráv v policejním protokolu.
V případě slivovice, kterou podle serveru prezidentská kancelář za Mynáře nakoupila od zlínského autoservisu bez koncese na prodej alkoholu, Zeman prohlásil, že se jednalo o zbylý alkohol slitý dohromady.
Mynářovy jízdy služebním autem s řidičem do Belgie, kam si podle serveru bývalý kancléř jezdil pro papoušky, zase bývalý prezident označil za služební cesty. Podle Zemana Mynář do zahraničí vezl listinu pro člověka, jehož jméno už si ale Zeman nepamatuje.
Bývalý šéf prezidentské kanceláře Mynář si letos v lednu rovněž vyslechl zprošťující rozsudek v případu údajného podvodu při stavbě penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Případ se týkal evropské dotace 5,99 milionu korun. V roce 2011 ji získala Mynářova společnost Clever Management, podle obžaloby o peníze na vybudování penzionu žádala neoprávněně. Mynář nyní žádá po ministerstvu spravedlnosti za stíhání odškodné zhruba 1,9 milionu korun.
|
15. ledna 2025