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Vražda bude nově nepromlčitelným trestným činem, chce to ministr i koalice

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  17:47
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Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů. Na snímku Renáta Vesecká (Motoristé). (13. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Dostat se do trestního zákoníku může nově nepromlčitelnost vraždy. Prosazují to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše. Návrh projednali poslanci, je před závěrečným hlasováním.

K pozměňovacímu návrhu se přihlásila šéfka ústavně-právního výboru za Motoristy sobě Renata Vesecká.

„Některé trestné činy nemají být promlčitelné. Vraždy být promlčeny nemají,“ prohlásil už dříve Tejc.

„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ upozorňuje ministr spravedlnosti.

Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.

Rozšíření trestného činu neplacení výživného

Poslanci ve středu ve druhém čtení projednali návrh novely trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu neplacení výživného.

Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku.

Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

„Neplacení výživného je hanebnost, ale trest vězení nic neřeší,“ řekl poslanec za KDU-ČSL Václav Pláteník. Navrhl, aby dlužníkovi na výživném bylo možné zabavit nejen řidičský, ale i zbrojní průkaz.

Zákonodárci k novele trestního zákoníku ve středu načetli řadu pozměňovacích návrhů.

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Vražda bude nově nepromlčitelným trestným činem, chce to ministr i koalice

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