Je moc přísný, stěžoval si mladík u ÚS na trest za umučení dítěte. Neuspěl

„Názor stěžovatele o pochybení obecných soudů ÚS nesdílí,“ stojí v usnesení, které je nově dostupné v internetové databázi.

Tehdy osmnáctiletý mladík vraždu spáchal spolu s mladistvým komplicem. Kauzou se proto zabývaly soudy pro mládež. Mladistvý si vyslechl poloviční trest. Verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem postupně potvrdil Vrchní soud v Praze, poté Nejvyšší soud a nyní také ústavní soudci, na které se obracel jen starší z obou odsouzených.

Ve stížnosti obhajoba tvrdila, že muž spáchal čin ve stavu zmenšené příčetnosti, že trpí závažnou duševní poruchou a že spíše než vězení mu soudy měly uložit ochranné léčení. ÚS ale s poukazem na znalce uvedl, že v době činu byly sice mužovy rozpoznávací a ovládací schopnosti snížené, avšak „nikoli měrou forenzně podstatnou“.

„Soudy náležitě přihlédly ke všem relevantním skutečnostem a konkrétní zvolenou výměru trestu v délce 17 let i způsob jeho výkonu řádně zdůvodnily, přičemž nelze mít za to, že by uložený trest nezohledňoval polehčující okolnosti, či jej hodnotit jako nespravedlivý, nepřiměřený, extrémně přísný či exemplární,“ stojí v usnesení. Muži dle zákonné sazby hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Pachatelé čin plánovali. Oběť surově trýznili několik desítek minut a ponechali bez pomoci. Útok si natáčeli. Policie dvojici zadržela krátce po vraždě. Aktéři se před činem znali. Z rozsudku plyne, že šlo o složitý vztahový trojúhelník.

Starší z pachatelů loni neúspěšně žádal o obnovu řízení. Předložil nový znalecký posudek, v němž stojí, že psychický stav odsouzeného měl vliv na rozpoznávací schopnosti v době činu, že trpí hlasovými halucinacemi a magickými představami. Krajský soud v tom ale nespatřoval důvod pro obnovu procesu.

V kauze jednal také odvolací Vrchní soud v Praze (10. listopadu 2022):