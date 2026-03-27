Soud poslal do vazby muže obviněného z vraždy tříletého dítěte

„Můj klient byl dnes vzat do vazby, a to z důvodů vazby předstižné a útěkové,“ potvrdil redakci obhájce obviněného Daniel Tobola s tím, že jeho klient rozhodnutí přijal bez podání stížnosti.
Otřesný čin se podle informací iDNES.cz odehrál v Praze 4 v lesoparku poblíž obchodního centra u Novodvorské ulice, což ve čtvrtek redakci potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk. V pátek upřesnil také věk zavražděné, dívce byly teprve tři roky.
Podle policejního vyšetřování holčičku zabil její příbuzný, přičemž oběť i obviněný bydleli společně v bytě nedaleko místa činu.
CNN Prima News uvedla, že podezřelým z vraždy dívky předškolního věku je její otec, který byl pod vlivem drog.
25. března 2026