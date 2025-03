U vraždy prodavaček čeká policie na rozbor krve podezřelého, zadává posudky

Tragédie se stala 20. února v obchodě řetězce Action. Policie z činu obvinila šestnáctiletého chlapce, zadržela ho krátce po činu.

„Kriminalisté průběžně zadávají znalecké posudky, které budou z oborů psychologie, psychiatrie, sexuologie a toxikologie. Jejich vypracování může trvat několik měsíců,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Policie také čeká na výsledek rozboru krve zadrženého. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly po zadržení negativní. Mladík je stíhán vazebně.

Město vloží do sbírky půl milionu

Město Hradec Králové a společnost Action Retail Czech 6. března zahájily veřejnou sbírku na pomoc pozůstalým. Z údajů na transparentním účtu sbírky vyplývá, že přispělo zatím přibližně 360 dárců.

Do sbírky lidé zatím věnovali téměř 290 tisíc korun. Město Hradec Králové podle rozhodnutí zastupitelů do sbírky dá 500 tisíc. Firma Action sbírku po jejím ukončení svým příspěvkem zdvojnásobí. Sbírka potrvá do 5. května.

Obviněný mladík na ženy, kterým bylo 19 a 38 let, ve čtvrtek 20. února krátce po otevření prodejny zaútočil nožem. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Chlapec se k činu přiznal, soud ho poslal do vazby.

Zadržením podezřelého se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle serveru televize CNN Prima News si na chování policejní zásahové jednotky při svém dopadení stěžoval sám zadržený. Inspekce uvedla, že musí prověřit každý podnět, který dostane.

Mladík podle kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a obchod i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení.