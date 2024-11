Po bodnutí na muže šlapal. Byla to poprava, řekli příbuzní oběti k videu z vraždy

Před soudem dnes vypovídala také svědkyně, která se s přítelkyní obžalovaného snažila potyčce zabránit. Vypověděla, že jí Sinaj hrozil smrtí, pokud mu nepomůže odnést tělo zavražděného kamaráda pryč z místa činu.

Soud doprovázejí střety mezi rodinami oběti a obžalovaného. Ještě před zahájením jednání musela hádku uklidnit policie i zmocněnec pozůstalých. Při příchodu obžalovaného začala na jeho příbuzné pokřikovat nadávky matka oběti. „Zabili jste mi syna,“ řekla.

Šestadvacetiletý Sinaj podle obžaloby po potyčce bodl svého kamaráda nožem do srdce. Obžalovaný přiznal vinu, podle kvalifikace v obžalobě by mu hrozilo deset až 18 let vězení. Soud má však za to, že vraždil s rozmyslem, přičemž v takovém případě muži hrozí odnětí svobody v rozmezí od 12 do 20 let. Proto soud jeho prohlášení viny nepřijal, akceptoval pouze prohlášení viny k výrobě a jinému nakládání s látkami s hormonálním účinkem.

Z videa bylo patrné, že po potyčce obžalovaný oběti řekl, že umře a poté do ní strčil. Pak strčil i do své partnerky, která spadla na zem. Následně se vrátil k poškozenému, kterého dvakrát udeřil a pak bodl do hrudníku, oběť už jen couvala a nakonec upadla na zem. Sinaj po muži ještě šlapal. Záběr končil tím, že Sinaj se známou tělo poškozeného odtáhli pryč z místa činu.

Sinaj ve výpovědi uvedl, že po večeru stráveném po boku oběti a dalších lidí šel do své ložnice, jeho přítelkyně hosty včetně poškozeného vyprovodila ven z jejich domácnosti. Zanedlouho se však poškozený vrátil. Bušil na dveře a požadoval, aby ho Sinaj pustil zpátky k němu do bytu. Po potyčce poškozený vyzval obžalovaného, aby šel ven. Sinaj uvedl, že měl strach, aby si oběť nepřivolala někoho na pomoc. Z ložnice si proto vzal nůž a vydal se před dům. Obžalovaný podle svých slov opakoval kamarádovi, aby šel domů. Ten si hned všiml, že má Sinaj v ruce nůž a začal prý pokřikovat, aby ho obžalovaný bodl. Dodal, že kamarád mu po další potyčce dal pěstí do obličeje. Sinaj řekl, že se hodně naštval, uhodil svého kamaráda s nožem v ruce do obličeje a poté ho bodl do hrudníku.

Svému kamarádovi řekl, že ho zabije, uvedla svědkyně

Svědkyně dnes řekla, že zůstala po vyprovození oběti s dalšími lidmi spát na pohovce u Sinaje. Ten byl se svou přítelkyní v ložnici. Poté, co slyšela rámus na chodbě, Sinaje vzbudila. Věděla, že jde o poškozeného. Podotkla, že ji během večera několikrát slovně napadl. Sinaj se s obětí hádal, načež se vrátil do ložnice pro nůž. Venku se snažila s přítelkyní poškozeného muže, kteří se hádali, oddělit. Přítelkyni Sinaj shodil na zem.

„Šla jsem se na ní podívat. Měla jsem o ni strach a v tu chvíli ležel (jméno oběti) na zemi,“ popsala další dění svědkyně. „To jsem ještě nevěděla, že ho bodl,“ doplnila.

Sanitku zavolala svědkyně. První pomoc poskytla oběti ona s partnerkou obžalovaného. Že by oběť uhodila obžalovaného, svědkyně neviděla ani neslyšela. Uvedla, že Sinaj řekl svému kamarádovi, že ho zabije. Také tato svědkyně řekla, že měla z obžalovaného strach. Podle ní řekl své přítelkyni, aby schovala nůž a ona tak učinila. Když přijeli záchranáři, trojice na popud obžalovaného tvrdila, že jejich kamarádovi ublížili „feťáci“.