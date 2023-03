Zubařka a další žena čelí obžalobě z vraždy, muž si podle nich smrt přál

Obžalovaným ženám je 32 a 65 let. „Obžalobou je obviněným kladeno za vinu, že společným jednáním úmyslně usmrtily po předchozím uvážení muže ve věku padesáti let, čímž spáchaly zvlášť závažný zločin vraždy,“ napsal mluvčí.

„K popisu skutku lze zjednodušeně a ve stručnosti doplnit, že jednání obviněných bylo v určitých rysech specifické,“ pokračoval Cimbala. „Dle verze předestřené obhajobou samotný poškozený žádal být usmrcen a dobrovolně pozřel jednou z obviněných mu poskytnutý zklidňující a tlumicí lék,“ uvedl.

„Na základě zjištěných skutečností však toto jednání nevedlo samo o sobě k následku v podobě smrti. Vyplynulo, že k smrti poškozeného došlo až v důsledku následujícího a výlučného jednání obviněných. Již samostatně aktivně nejednal tak, aby si svým jednáním přivodil přímé smrtelné následky,“ vysvětlil Cimbala. Proto kriminalisté podřadili jednání žen pod skutkovou podstatu vraždy.

Podle dřívějších informací je jednou z obviněných středočeská zubařka, některá média v souvislosti s činem spekulovala o sektě a exorcismu.

Smrt muže ale podle Cimbaly nastala až v důsledku následujícího a výlučného jednání obviněných žen. „Lze též upřesnit, že samotné obviněné spáchání trestného činu oznámily orgánům činným v trestním řízení,“ doplnil mluvčí.

Za vraždu hrozí podle trestního zákoníku v základní sazbě deset až 18 let vězení. Sazba se zvyšuje na 12 až 20 let, pokud je vražda předem promyšlená. Ještě přísnější potrestání - 15 až 20 let nebo i výjimečný trest - hrozí pachatelům, kteří zavraždí více lidí či dítě nebo kteří například vraždí v úmyslu získat majetkový prospěch.

Státní zástupkyně podala obžalobu 16. března. Případem se bude zabývat pražský městský soud.